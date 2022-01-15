 الجامعات: إجازة منتصف العام الدراسي تبدأ 5 فبراير ولمدة أسبوعين

تنتظم امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021-2022 بالجامعات الحكومية والخاصة، اليوم، بمختلف الكليات للعام الجامعي الجاري وسط تشديد الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وتطبيقا لقرارات مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للجامعات بشأن منع غير المطعمين ضد كورونا من دخول الامتحانات، والتشديد على ضرورة الالتزام بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول.

وأكّد عدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات انتظام أعمال الامتحانات، وفقاً لقرارات المجلس الأعلى للجامعات بشأن الخريطة الزمنية الخاصة بها، التي من المقرر أن تنتهي يوم 3 فبراير المقبل، على أن تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي 5 فبراير ولمدة أسبوعين.

السماح للطلاب بدخول الامتحانات عبر إظهار صحة التطعيمات

وأكّد مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ«الوطن»، أنَّ الكليات تنتظم اليوم بامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2021-2022، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا، لافتا إلى أنَّه لم يتمّ رصد أي مشكلات بشأن الامتحانات في الكليات التي انطلقت الأسبوع الماضي بمختلف القطاعات خاصة الكليات ذات الكثافات الطلابية المرتفعة.

ولفت رئيس جامعة سوهاج، إلى أنَّ الجامعة ملتزمة بالخريطة الزمنية للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، التي من المقرر أن تنتهي يوم 3 فبراير المقبل، على أن تبدأ أجازة منتصف العام الدراسي 5 فبراير ولمدة أسبوعين وحتى 17 فبراير.

جامعة القاهرة تخصص أماكن لمنح التطعيمات للطلاب

وفي السياق ذاته، أكّد الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل الالتزام الكامل بالخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية بشأن مواعيد بدء العام الدراسي والامتحانات وكذلك مواعيد بدء الإجازات، لافتا إلى أنَّه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد كورونا في الامتحانات، خاصة ومع انتظام كل القطاعات بها.

فيما أكّد الدكتور شريف شاهين، عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، أنَّ الكلية خصصت عددًا من الأماكن لمنح لقاحات كورونا للطلاب غير الحاصلين عليها، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، لافتا إلى أنَّ الكلية سمحت بدخول الطلاب عبر تقديم ما يثبت أنَّهم مطعيمن ضد كورونا من خلال الجواز الصحي عبر تطبيقات الموبايلات، منوهاً إلى أنَّ الامتحانات انتظمت اليوم بالكلية دون رصد أي مشكلات.