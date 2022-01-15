انطلاق امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لـ«أولى وتانية» ثانوي

تنطلق، اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المواد التي لا تضاف للمجموع، والتي تعقد ورقيا وفق ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موضحة أن هذه الامتحانات تعقدها المدارس بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والمديريات.

إجراءات وقائية مشددة في اللجان الامتحانية

وأكدت الوزارة أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تعقد خلال يومي 15 و17 يناير لطلاب الصف الأول الثانوي، ويومي 16 و18 للصف الثاني الثانوي، مشددة على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة لمواجهة فيروس كورونا.

وعن الامتحانات التي تضاف للمجموع، كاللغة العربية والإنجليزية والفرنسية والرياضيات والكيمياء والفيزياء والتاريخ والفلسفة وعلم النفس والجغرافيا والأحياء، أكدت مصادر بالمديريات التعليمية، أن عدد أسئلة الامتحانات المقالية فيها تتراوح من سؤالين إلى 5 أسئلة، موضحة أن الأسئلة المقالية تزداد في المواد الأساسية كاللغة العربية، ويتم وضع هذه الأسئلة وفق جميع المواصفات التي أعدها المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي.

تدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي على الأسئلة المقالية

وأضاف لـ«الوطن»، أن تصحيح هذه الأسئلة يكون أولًا بأول عقب الانتهاء من الاختبار، لافتةً إلى أنه تم تدريب طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، على كيفية الإجابة على الأسئلة المقالية، التي سيجري عقدها مع الامتحانات الإلكترونية، موضحة أن التدريب يتمثل في معرفة الطالب كيفية الإجابة بطريقة صحيحة على جميع نوعيات الأسئلة.

وأشارت إلى أنه سيتم تسليم طلاب المنازل ورقة مفاهيم كبديل للكتاب الورقي لأن الامتحانات تعقد بنظام الـ«أوبن بوك»، موضحة أنه جرى التنبيه على جميع المدارس، بضرورة الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، لافته إلى أن معلمي المدارس يصححون الامتحانات بعد عقدها مباشرة، ويتم رفع درجة الطالب في الجزء المقالي لإدارة الإحصاء بالوزارة بكود الطالب.