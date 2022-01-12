الجامعات:امتحانات التيرم الأول من المقرر..إلكترونية بنظام «البابل شيت»

تواصل الجامعات امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والتأكيد على تطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول اللجان.

وشدّدت الجامعات على ضرورة ارتداء الكمامة طوال فترة التواجد بالكليات وقاعات الامتحانات والمدرجات والحرم الجامعي وتطبيق التباعد الاجتماعي، وضرورة حضور الطلاب قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل تيسيراً على الجامعة لتنفيذ الإجراءات، وأكد عدد من رؤساء الجامعات أنّ الامتحانات ستكون من المقرارات الدراسية التي درسها الطلاب خلال التيرم الأول .

الجامعات: الامتحانات إلكترونية بنظام «البابل شيت»

وأكد الدكتور مصطفى عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، التشديد على جميع الكليات بضرورة أنّ تكون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2021-2022 من المقرارات الدراسية التي درسها الطلاب خلال التيرم الأول وألّا تخرج عن القواعد و الأطر المعمول بها، وأن تراعي جميع الامتحانات الظروف الراهنة المتعلقة بفيروس كورونا، لافتا إلى التوسع في الاختبارات الإلكترونية بنظام البابل شيت، وكذلك التصحيح الإلكتروني للامتحانات، لإعلان النتائج في أسرع وقت.

الجامعات: منع دخول غيرالمطعمين بلقاح كورونا

وقال الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنّ الامتحانات بمختلف الكليات تسير بصورة منتظمة وهادئة دون رصد أي مشاكل، لافتا إلى التشديد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، منوها إلى أنّ جميع امتحانات الفصل الدراسي الأول ستكون وفقاً للمناهج الدراسية التي درسها الطلاب في التيرم الأول، منوهاًَ إلى أنّ قرارات الأعلى للجامعات الحكومية تسري على الجامعات الخاصة.

وفي السياق ذاته، تنطلق غدا أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الآداب جامعة القاهرة، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، أبرزها التأكيد على منع غير المطعمين بلقاح كورونا من دخول الامتحانات .