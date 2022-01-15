سقوط أمطار متوسطة على الجيزة

تشهد محافظة الجيزة الآن، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، مع رياح خفيفة تزيد من الشعور ببرودة الطقس.

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المجلس الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إنَّ طقس اليوم يتجه نحو انخفاض درجات الحرارة مستمر، وذلك حتى نهاية الأسبوع الحالي، وذلك على القاهرة والجيزة.

ومن المتوقع بحسب غانم، الطقس يميل إلى الدفء على محافظات جنوب الصعيد وسيناء، خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى دون 5 درجات على بعض مناطق سيناء، إلى جانب موجة من الصقيع على محافظات جنوب الصعيد.

وعن توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة في جمهورية مصر العربية غدا، جاءت كالتالي:

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 15 10

دمنهور 15 11

بلطيم 15 12

مطروح 16 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بني سويف 16 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 19 08

الأقصر 19 08

أسوان 20 08

إدفو 21 09

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 24 12

رأس حدربة 23 12