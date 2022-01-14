طقس الإسكندرية: أمطار خفيفة وتكاثر السحب ورياح شديدة البرودة

شهد طقس الإسكندرية، اليوم الجمعة، تكاثرا للسحب المنخفصة مع توقعات بتساقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على أماكن متفرقة بالمحافظة، في طقس غير مستقر على المدينة الساحلية، في ثاني أيام نوة الفيضة الكبرى، والتي اجتاحت المدينة بطقس متقلب، وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي تنبأت بتساقط الأمطار على مدار اليوم خلال الساعات المقبلة.

طقس الإسكندرية اليوم

وساد طقس غائم جزئيًا على محافظة الإسكندرية، حيث بلغت درجات الحرارة اليوم 16 درجة مئوية، مع وصول سرعة الرياح الباردة إلى 27 كيلو متر في الساعة، مع توقعات بتساقط الأمطار بنسبة 30%.

«صرف» الإسكندرية يرفع درجة الاستعداد

ورفعت محافظة الإسكندرية، درجة الاستعداد القصوي، وذلك لاستقبال النوة والأمطار، التي تساقطت منذ أمس الخميس، على أماكن متفرقة، حيث تفقد اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، تمركزات السيارات والمعدات للتأكد من جاهزيتها، وتفقد الوضع ببعض المحطات الهامة.

وأكد «نافع» في تصريح لـ«الوطن»، إن الشركة وعمالها في الشوارع منذ أمس، من أجل التعامل بسياراتها ومعداتها مع أي تجمعات لمياه الأمطار، في حالة حدوثها، وأن الوضع بالمحطات آمن ويستوعب كميات الأمطار الحالية.

غرفة عمليات الصرف الصحي في الإسكندرية

وشدد «نافع» على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن (175) طوال اليوم، لتلقي شكاوى المواطنين للعمل على حلها فورا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مؤكدا على التنسيق الكامل مع محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.

أمطار على الإسكندرية

وأوضح «نافع»، أن تقرير هيئة الأرصاد الجوية يشير إلى تراكم سحب ركامية تؤثر على البحر المتوسط، ومن المتوقع خلال ساعة إلى ساعتين أن تمتد إلى محافظة الإسكندرية، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة الشدة، على فترات متقطعة.