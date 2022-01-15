توسعة 7 كيلو مترات من طريق المنصورية لتحسين السيولة المرورية بالجيزة

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بحوض وطريق ترعة المنصورية في المسافة بين شارع الأهرام وحتى محور 26 يوليو، وذلك لمتابعة العمل بالمواقع والوقوف على نسب التنفيذ.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن الأعمال تشمل مسافة 7 كم من المقرر أن يتم خلالها أعمال تقوية وإعادة رصف وتطوير وتوسعة لطريق المنصورية ليصبح عرض الطريق ما بين 30 إلى 35 مترا بدلاً من 18 مترا، وذلك ضمن مخطط تطوير وتوسعة الطرق بالمحافظة وخلق محاور مرورية جديدة لتحسين حركة المرور.

تدبيش حوض ترعة المنصورية

وأضاف المحافظ أن الأعمال تشمل تدبيش حوض ترعة المنصورية واستبدال منظومة الإنارة القديمة بشبكة إنارة جديدة، وذلك بعد إزالة التعديات على الطريق وتوفير مسافة بعرض 12 مترا بطول المسافة الجاري تطويرها.

تكثيف أعمال الرقابة ومنع أي تعديات على الطريق

كما شدد المحافظ على رئيس حي الهرم ورئيس مركز ومدنية كرداسة، بتكثيف أعمال الرقابة ومنع أي تعديات على الطريق وإلزام الملاك على جانبي الأعمال بخط التنظيم ورصد أي ممارسات مخالفة لشؤون النظافة والحفاظ على البيئة أو انتظار سيارات النقل الخاصة بالشركات والمصانع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أصحابها، على أن يتم رفع مخلفات وناتج أعمال التطوير وتطهير الترعة أولا بأول ومنع تراكمها حفاظاً على المظهر الجمالي لأعمال التطوير.

رافق المحافظ اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، وتيسيرعبدالفتاح رئيس حي الهرم، واللواء خالد عصر رئيس مركز ومدينة كرداسة.