إزالة 15 حالة بناء مخالف وتعديات على أراض زراعية في مراكز الجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصلة مجهودات مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء، وإزالتها على الفور.

إزالة 3 حالات بناء مخالف بمركز ومدينة أبو النمرس

نجحت محافظة الجيزة، من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، في إزالة 3 حالات بناء مخالف بمركز ومدينة أبو النمرس، شملت إزالة حوائط حاملة دور أول بعد الأرضي بمنطقة والي، بالإضافة إلى إزالة سقف مقام بالمخالفة بعقار بشارع الجوالات ترسا، وإزالة تعديات على أراض زراعية أمام منطقة المساكن، وجميعها بقرية ترسا.

إزالة 9 حالات بناء مخالف بقرية المنصورية

كما أزالت محافظة الجيزة، مخالفة بناء بمنطقة الكوم الأحمر بمركز ومدينة أوسيم، وحالتي تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بقرية مسجد موسى على مساحة 500 متر، بمركز ومدينة أطفيح، وإزالة 9 حالات بناء مخالف وتعديات على مساحة 810 أمتار، بقرية المنصورية بمركز ومدينة منشأة القناطر.

وقام حي العجوزة، بـ«كلبشة» سيارات تابعة لمعارض سيارات بشارع أحمد عرابي بالعجوزة، وشارع ترعة المجنونة بأرض اللواء، منتظرة أعلى الأرصفة وبصورة غير صحيحة تتسبب في إعاقة الحركة المرورية وسير المشاة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.