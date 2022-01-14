محافظة الجيزة تزيل مخالفات عقارية في أبو النمرس

شنت محافظة الجيزة من خلال مركز ومدينة أبو النمرس، حملات مكبرة بقيادة اللواء محمد عبدالحميد رئيس مركز ومدينة أبو النمرس، لإزالة أعمال بناء أدوار مخالفة بعقارات على مساحة 160 مترا بدون ترخيص بالمنطقة، أمام المعهد الديني بقرية ترسا التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة مركز ومدينة أبو النمرس.

إزالة أعمال بناء أدوار مخالفة على 160 مترا

وجرى تنفيذ الإزالة بمعدات وعمال المركز، استكمالا لمجهودات مواجهة مخالفات البناء.

مواجهة مخالفات البناء

وتواصل محافظة الجيزة، مجهودات مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية والأراضي أملاك الدولة، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشن حملات المتابعة الدورية والرصد لأي أعمال بناء مخالف، وإزالتها على الفور، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.