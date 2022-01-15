الطقس السيئ يضرب الغربية.. انخفاض درجات الحرارة وعواصف ترابية وشبورة

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية، صباح اليوم السبت، حالة من سوء الطقس، تمثلت في انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة، وانتشار الضباب والغيوم بشكل مكثف، ما تسبب في صعوبة الرؤية لقائدي السيارات على مستوى المحافظة.

وتسبب سوء الأحوال الجوية والطقس في إرباك حركة النقل والمواصلات، تزامنا مع توقعات بهطول الأمطار، الأمر الذي دفع المواطنين إلى ارتداء الملابس الثقيلة خشية التعرض لنزلات البرد.

كما تعطلت حركة المواصلات نسبيا إثر انتشار الشبورة على الطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين المراكز والمدن.

ارتباك حركة النقل والمواصلات بسبب الشبورة

ودفعت مديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بمنطقة وسط الدلتا، بلجان مرورية بالطرق الزراعية لتنظيم حركة النقل والمواصلات نظرا للصعوبة الرؤية وانتشار الشبورة.

كما أعلنت محافظة الغربية استمرار رفع حالة الطوارئ والتأهب القصوى، من خلال تفعيل غرف الطوارىء والأزمات، تلبية لاستغاثات وشكاوى مواطني الغربية من خلال تفعيل غرف الطوارىء والعمليات على مستوى مراكز ومجالس المدن والمديريات أثناء موجة الطقس السيئ.

تفعيل غرف العمليات والطوارىء

وكشف محافظ الغربية اللواء طارق رحمي، عن التنسيق الكامل مع مسؤولي الجهات التنفيذية وقيادات شركات شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتليفونات، لحل الأزمات المتوقعة أثناء موجة الطقس السيئ وهبوب الرياح الباردة وهطول الأمطار.

ووجه محافظ الغربية مساعديه بأهمية الدفع بـ494 معدة وسيارة متخصصة في مسح وشفط مياه الأمطار، فضلا عن التأكد من الدفع بلجان فنية متخصصة تستهدف التأكد من سلامة بالوعات الصرف وغطاسات أنفاق الدلجمون والكوبري السفلي وستوتة بمراكز كفر الزيات والمحلة وطنطا.