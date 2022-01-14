محافظ الغربية يوجه بإزالة 5 حالات تعد على أراضي زراعية بالمحلة

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، اليوم، توجيهاته العاجلة، إلى الدكتور أحمد عطا، نائب المحافظ، بالتنسيق الكامل مع رؤساء مجالس المدن والأحياء، للتصدي لكافة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وردع المخالفين قانونا، وإحالتهم للنيابات المختصة على مستوى مراكز ومدن طنطا والمحلة وسمنود وزفتى وكفر الزيات والسنطة وقطور وبسيون.

تنفيذ الإزالات بالمحلة

وفي ذات السياق، نسق نائب المحافظ، مع اللواء حسين لبيب، رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، لتنفيذ عدد من الإزالات بقرى مركز المحلة، وردع كافة المخالفين، تحت إشراف ومشاركة المحاسبين سعد نصر وحيدر عطا الله، نائبي رئيس المدينة وبحضور رؤساء الوحدات المحلية تنفيذا لتوجيهات محافظ الغربية، بتفعيل المبادرة على مستوى قرى ومراكز المحافظة.

وقامت الوحدة المحلية بالجابرية، بحملة إزالة لقواعد خرسانية بالأرض وردم باقي القواعد، وتمت الإزالة الكلية وتم اتخاذ الإجراءت القانونية ضد المخالف بحوض الرواتب، على مساحة قيراط و 12 سهمًا.

حملات ضد مخالفات الأراضي الزراعية

كما نفذت الوحدة المحلية ببشبيش، إزالة حالتي تعدٍ على الأرض الزراعية بزمام قرية العثمانية الأولى، عبارة عن سور من البلوك على مساحة 17 سهما، والثانية عبارة عن سور من البلوك على مساحة 10 أسهم، وتم إزالة الحالتين إزالة كلية.

وأزالت الوحدة المحلية بالمعتمدية، سورًا من البلوك، على مساحة قيراط، بقرية سندسيس، وحالة تعدٍ على الأرض الزراعية بعمل قواعد خرسانية على مساحة قيراط بقرية سندسيس.

كما نفّذت الوحدة المحلية بالجابرية، حملة إزالة كلية لمبنى من الطوب الأبيض بسقف خرسانة مسلحة، بزمام جمعية أبو القاسم بالطريق الدولي، مقابل عزبة عرفة بناحية سندسيس، وتمت الإزالة الكلية بمساحة 12 سهما، في وجود القوة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءت القانونية اللازمة.

ضربات تنفيذية متوالية لردع المخالفات

جدير بالذكر أن الوحدة المحلية بالبنوان، تمكنت من إزالة سور بلوك بعزبه الحبس على مساحه قيراطين، وهو ما لاقى استحسان أهالي قرى مركز المحلة الكبرى لمحاسبة المخالفين بالقانون.