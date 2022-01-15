الدولار يواصل استقراره أمام الجنيه المصري اليوم السبت

واصل سعر الدولار، استقراره مقابل الجنيه المصري، اليوم السبت، وفق آخر تحديث للبنوك العاملة في السوق المحلي؛ ليسجل أعلى سعر له عند 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، في بنكيّ «الأهلي الكويتي، ومصرف أبو ظبي الإسلامي».

البنوك الأعلى سعرًا لشراء الدولار

وسجلت بنوك «الإمارات دبي الوطني، والمصري لتنمية الصادرات، والأهلي المتحد»، أعلى سعر لشراء الدولار، اليوم السبت، عند مستوى 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وجاءت في المرتبة الثالثة بنوك «العربي الأفريقى، وبلوم والتنمية الصناعية، وعودة ،والمشرق، وأبو ظبي التجاري، وHSBC، وقطر الوطني والبركة وأبو ظبي الأول، والمصري الخليجي، والكويت الوطني وفيصل الإسلامي وكريدي أجريكول»، ليباع بسعر 15.76 جنيه للبيع، و15.66 جنيه للشراء.

البنوك الأقل سعرا لشراء الدولار

فيما سجّل الدولار أدنى سعر صرف أمام الجنيه في بنكين عند 15.64 جنيه للشراء و15.74 جنيه للبيع، وهما «الأهلي المصري ومصر».

ويواصل الجنيه المصري، تعافيه منذ بداية العام الجاري أمام الدولار الأمريكي، الذي تعرض لعدة إخفاقات خلال العام الماضي، واستطاع الجنيه الصمود طيلة عام كامل.

وفي الوقت الحالي، سجل الدولار استقرارًا أمام الجنيه خلال منتصف الشهر الجاري. ويقول مصرفيون، إنه إذا كسر الدولار حاجز الـ 15.60 جنيه، سيجبر على الهبوط لا محالة أمام الجنيه.

وأوضح المصرفيون، أنه يستوجب على الدولار أن يحارب بشراسة أمام الجنيه المصري؛ حتى لا يلقى مصير مستويات الـ13جنيها، لافتين إلى أن الدولار الأكثر تداولا بيعا وشراء في شركات الصرافة لتمويل الاعتمادات المستندية للمستوردين، إذ تستورد مصر المادة الخام والسلع الوسيطة من الخارج.