بالأسماء.. مصرع وإصابة 4 في حادثين متفرقين بالبحيرة

لقي شخص مصرعه فيما أصيب شخصان آخران بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوط معدة على سيارة داخل شركة مقاولات بالكليو 215 بطريق الضبعة بمركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

جثة ومصابان

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة وادي النطرون، يفيد استقبال المستشفى جثة شاب ومصابين اثنين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوط معدة على سيارة داخل شركة مقاولات بالكليو 215 بطريق الضبعة، التابعة لذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

تحديد هوية الضحايا

وتبين وفاة وليد حسني صديق أحمد، 28 سنة، مقيم في الأقصر، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، فيما أصيب كل من فيصل السيد رجب محمد، 18 سنة، مقيم في المنيا، باشتباة كسر بمفصل الكتف الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم، وسليمان أشرف سليمان، 18سنة، مقيم في العريش، مصاب باشتباه نزيف في البطن والصدر وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم، تم عمل الاسعافات والفحوصات الطبيه اللازمة، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مصرع طفل

كما لقي طفل مصرعه صدمته سيارة أثناء عبوره بمركز بدر بمحافظة البحيرة، ونُقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة إخطارا من مركز شرطة مركز بدر، يفيد استقبال المستشفى جثة طفل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة أمام قرية المطبعة التابعة لذات المركز، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وتبين وفاة أدهم هشام زكريا، 12 سنة، مقيم منطقة المطبعة، وحُفظت الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفي مركز بدر العامر، وحُرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.