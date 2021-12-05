وزير العدل يبحث التعاون المشترك مع نظيره القطري

​استقبل المستشار عمر مروان وزير العدل، بمكتبه صباح اليوم الأحد الموافق 5 ديسمبر، المستشار مسعود العامري وزير العدل القطري الذي يزور القاهرة حالياً على رأس وفد قضائي رفيع المستوى، وحضر اللقاء سفير دولة قطر بالقاهرة.

التعاون بين البلدين

​وخلال اللقاء تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وخاصة أوجه التعاون القائمة في المجال القضائي بين كلا البلدين وأساليب تعزيزها.

ورحب وزير العدل، بزيارة نظيره القطري للقاهرة، مشيراً إلى عمق العلاقة القضائية بين جمهورية مصر العربية ودولة قطر التي انعكست بصورة جليه على عدد من أوجه التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات المتبادلة.

تطوير منظومة وزارة العدل

وشرح الوزير، التطوير الذي تقوم به وزارة العدل على عدة محاور وهي محور رفع كفاءة وإنشاء المحاكم ومحور زيادة القدرات الفنية والشخصية للقضاة، ومحور تقنية آليات العمل مثل مشروعات تجديد الحبس عن بعد، وإقامة الدعوي المدنية عن بعد، والتقاضي الإلكتروني الكامل في المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلي تطوير آليات العمل بالشهر العقاري.

​وأعرب وزير العدل القطري عن سعادته، وتقديره لتطوير منظومة التقاضي التي تقوم بها وزارة العدل المصرية في مجال المشروعات الرقمية ونجاحها في تفعيل رؤيتها وصولا إلي العدالة الناجزة، مشيراً إلى رغبته في توسيع قاعدة التعاون القضائي وتبادل الخبرات مع الجهات والهيئات القضائية المصرية.