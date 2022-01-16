«الغزالي» يخوض رحلة جديدة من قنا للإسكندرية على دراجة صينية: استغرقت 8 أيام

رغم الإصابة التي لحقت به أثناء العمل في هيئة السكة الحديد بمحافظة قنا، وأدت إلى عاهة مستديمة في قدمه، جعلته يخرج على المعاش مبكرًا، فإن العزيمة والإرادة سلاحان يقوداه إلى تقديم المزيد من العطاء، ليخوض أحمد غزالي، صاحب الـ53 عاما، رحلة جديدة لمسافة 900 كيلو من قنا إلى الإسكندرية، بدراجته الصينية، لدعم مشروعات حياة كريمة في قنا، وذلك بعد عدة أشهر من رحلته من قنا إلى القاهرة، والتي كانت تحت شعار: «تحدى ضد فيروس كورونا.. تحيا مصر».

بدأ «الغزالي»، ابن مركز دشنا، بمحافظة قنا، رحلته في أول يناير من العام الجديد، وانطلق من على طريق مصر أسوان الزراعي بمركز دشنا وبعد 8 أيام وصل إلى محطة مصر في محافظة الإسكندرية.

خاض رحلة من قنا للقاهرة في 5 أيام

يحكي الرجل الستيني لـ«الوطن»، أن هذه الرحلة ليست الأولى، إذ انطلقت أول رحلاته في يناير من العام الماضي: «الرحلة دي كانت لمحافظة الإسكندرية بمسافة قدرها 900 كيلو مار وقطعتها في 8 أيام، كل يوم كنت بمشي مسافة محافظة، ةبقف أستريح بالليل بسبب الطقس السيئ».

وأوضح «الغزالي»، أنه قطع هذه الرحلة دعما لمبادرة حياة كريمة، التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعمت مشاريعها كل أنحاء المحافظة، فبالأمس القريب كان في الناحية الغربية لمدينة دشنا، وكان الرئيس يفتتح إحدى مشروعات المبادرة، موضحا أنه يحب الرئيس السيسي، مشيدًا بالمشروعات التي ستخلق حياة اقتصادية وتنمية شاملة لجميع الأهالي خاصة أهالي الريف الذين كانوا مهمشين من كل الخدمات.

تكلفة الرحلة من قنا إلى الإسكندرية 2200 جنيه

وكشف أن الرحلة من دشنا إلى الإسكندرية كلفته نحو 2200 جنيه فقط، بكل مصاريفها من صيانة الدراجة الصينية والأكل والشرب وحجز الفندق، داعيا الله أن تكون مصر في مصاف الدول التي تتمتع بالتقدم والازدهار.