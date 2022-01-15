عبدالغفار: الاستثمار بالمنظومة الصحية زاد بمعدل 300% في عهد الرئيس السيسي

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إنَّ حجم المبادرات الصحية والاستثمار في المنظومة الصحية زاد بمعدل 300% ما كانت عليه المنظومة قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، متابعا: «لم نتوقف على التعامل مع مصابي كورونا فقط، ولكن تعاملنا مع الأمراض المزمنة وصحة المرأة وصحة الطفل والجنين».

أوميكرون المتحور الأكثر انتشارا في العالم

وأضاف «عبدالغفار»، خلال لقاء ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على شاشة قناة «صدى البلد»، وتقدمه الإعلامية نهاد سمير، اليوم السبت، أن المواطن المصري أصبح لديه القدرة على الحصول على تأمين صحي شامل يقارب مستوى الكثير من الدول المتقدمة.

ولفت أن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» يعد الأكثر انتشارا في العالم في الوقت الراهن، موضحا أنه ثبت بالفعل أن متحور فيروس كورونا «أوميكرون» أقل شدة من متحور دلتا، لكنه ما زال يسبب دخول المستشفيات.

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار، عن أن اللقاحات فعالة ومؤثرة ضد متحور أوميكرون، ناصحا الجميع بالحصول على لقاح فيروس كورونا مع ضرورة إتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء.

يجب الحصول على الجرعة المعززة لكورونا

واستطرد المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يجب الحصول على الجرعة المعززة من فيروس كورونا، ويتم توفير جميع اللقاحات مجانا، كما تم النزول بالمرحلة العمرية للحصول على اللقاحات إلى 12 عاما.

عن آخر تفاصيل تفعيل منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي انطلقت في 6 محافظات حتى الآن، قال إن القانون وضع الانتهاء من تعميم منظومة التأمين الصحي على مدار 15 عاما، وبترتيب بين المحافظات.

وأوضح أن محافظات الصعيد التي تم البدء فيها وهما أسوان والأقصر لم يكونا ضمن المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي، ولكن تمت إضافتهم بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهو ما يوضح مدى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمحافظات الصعيد.