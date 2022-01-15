اغنية جديدة تجمع نجلي شعبان عبدالرحيم بعد أزمة الميراث: «الناس تعبونا»

طرح الثنائي عصام وعدوية نجلا الفنان شعبان عبالرحيم، أغنية جديدة تحمل اسم «بهدوء تعرف تسوق» عبر موقع المشاهدات يوتيوب في الساعات القليلة الماضية، وذلك بالتزامن مع الأزمة التي نشبت بين بعض أبناء شعبولا بسبب الميراث، التي وصلت إلى درجة تهديد أحدهم للآخر بالقتل.

كلمات أغنية بهدوء لـ عصام وعدوية شعبان عبدالرحيم

أغنية «تعرف تسوق»، من كلمات وألحان محمد غنيم، وتوزيع موسى، وغناها عصام شعبان عبدالرحيم بصحبة شقيقه الصغير عدوية شعبان عبدالرحيم، ومن بين كلماتها:

بهدوء تعرف تسوق

بالذوق تطلع لفوق

بالحب مفيش استوب

لو حساس تكسب كل الناس

بالروقان هتعيش كسبان

يا ابني المعلمة مش محتاجة ترجمة

باللسان ترتاح وتنام

طب بالتقدير هتعيشها كبير

واحدة واحدة تاتا تاتا

لو مريض احنا العيادة

اللي فات كان غتاتة

فاللي جاي مش قهوة سادة

كلامي فن

صوتي لحني

شيء بيجري جوه دمي

صوتي عالي مش تسالي

اسمعوني لما أغني

أنا شرارة جوه حارة

في قلبي صخرة داخل مغارة

فن أبويا أنا في وريدي

وده ملخص العبارة

آه طب آه سيطرة سيطرة

بالحب ومش فشخرة

بهدوء من غير أفورة

أوك على الرايق عشان الأخصام تضايق

هنولعها نقلبها حرايق

مش ذنبي إنك أطرش وسمعك تقيل

هتحاول كله يحط عليك

تتعور وهتقعد في البيت

وتقور محشي وتبقى في بيتك هعوزك

وأطلبلك إسعاف وفي بيتي أنا عمري ما أخاف

والناس واقفين حواليا والزحمة تجيب إتلاف

الناس تعبونا وسابونا فاكرين الدنيا دايمة

ما كفاية علينا الكورونا شوفلكم حتة تانية

بهدوء فبهدوء

الميراث يشعل الخلاف بين أبناء شعبان عبدالرحيم

وتصدر أبناء شعبان عبدالرحيم، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الايام الماضية بسبب الخلاف على الميراث، ووقعت مشادة بين عصام شعبان عبدالرحيم وشقيقه عبدالرحيم، حيث ذهب الأخير إلى منزل شقيقه حاملًا بين يديه عصا، وظل يصرخ أمام منزله للنزول إليه والتشابك معه، وتطور الأمر إلى التشابك وتدخل زوجة عصام للدفاع عن زوجها.

وفي بث مباشر مع جريدة الوطن، قال عدوية شعبان عبدالرحيم، إن شقيقه عبدالرحيم يفتعل الخلافات معه دائمًا منذ رحيل والدهما في عام 2019 وطرده من المنزل وقام بسحب سيارة أبيه التي كان يقودها، بخلاف شقيقته التي استعانت ببعض الأشخاص للاعتداء عليه.