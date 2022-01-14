نجل شعبان عبدالرحيم يقبل حذاء والده ويضرب نفسه به في بث مباشر مع "الوطن"

أشاد «عصام»، نجل الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم، بوالده، مشددًا على أنه يعتذر لروح والده على المشكلات الأخيرة التي اندلعت بين أبنائه بسبب الميراث، ثم أحضر حذاء والده وقبَّله على الهواء، وضرب نفسه به وقال: «أنا زعلان من اللي حصل، وبتأسف لأبويا ولإخواتي لأن دي أسرارنا ومفروض مانتكلمش في حاجة زي دي تاني، وأنا ببوس جزمة أبويا وأقوله حقك عليا يابا، إحنا غلطنا ونستاهل ضرب الجزمة».

وقال «عصام»، في تصريحات مع «تليفزيون الوطن» بتقنية البث المباشر، إن والده لم يبخل عليهم بأي شيء، موضحًا: «أبويا كان أكتر حد بيصرف على ولاده في مصر، أكل وشرب وعلاج، وكتر خيره، وإخواتي كلهم طيبين وقلبهم أبيض»، ليرد شقيقه «عدوية» قائلًا: «كتر خيره إنه خلفنا».

إنشاء منطقة باسم والده

وطالب نجل الفنان الشعبي الراحل بإنشاء منطقة تحمل اسم والده، وإقامة تمثال فيها، موضحًا: «عايز أعمل لأبويا تمثال ومنطقة شعبية باسمه.. ليه! لأن أبويا ليه حق على الناس لأنه قال إنه بيكره إسرائيل وبيكره داعش.. وأشكر أبويا لأنه هو السبب في حب الناس لينا، واهتمامهم بالمشكلة بتاعتنا».

وأشار إلى أن والده كان يحب والدتهم جدًا، وتوفى حزنًا عليها، قائلًا: «أمي السبب في موت أبويا عشان زعل عليها، وبعد وفاتها عرضت عليه الزواج من امرأة أخرى، ولكنه رفض وقال لي: ماقدرش أخون أمك وهي ميتة».

موقف مع الزعيم عادل إمام

واستعاد «عصام» ذكرياته عندما كان والده حيًا، موضحًا أنه عندما اتصل الفنان الكبير عادل إمام بوالده، رد هو على الهاتف، وعندما قال له الزعيم إنه عادل إمام ظن أن شخصًا ما يسخر منه فأغلق الهاتف في وجهه، ثم اتصل مرة أخرى ورد عليه والده، فقال عادل إمام إن صوت عصام «وحش».

وأضاف أنه عندما التقى الزعيم بعد عامين مرة أخرى، ذكرّه بنفسه فمازحه عادل إمام وقال له: «أنا قلتلك صوتك وحش.. بس شكلك برضه طلع وحش»، مشيرًا إلى أنه في مرة أخرى أغلق الهاتف في وجه زكريا عزمي.

هجوم شديد على مطربي المهرجانات

وشنّ عصام عبدالرحيم هجومًا شديدًا على مطربي المهرجانات، موضحًا أنه يعترض على الأسامي والكلمات التي يقولونها، مضيفًا: «يعني إية (حنجرة وكسبرة وكوستا وشواحة) أسمّي ابني كوستا ليه هو أنا هذله! وخطيبته تقوله إزاي يا كوستا ومفيش راجل اسمه كسبرة.. ينفع أسمي قرنبيط! والنجومية بالجدعنة مش بركوب عربية زي بتاعة عمرو كمال، وهاني شاكر مفروض يحلق لهم زيرو».

كما أشاد بمغني المهرجانات «مسلم»، لافتًا إلى أنه يتمنى لقاءه وسماع أغانيه.

من جانبه، اعتذر «عدوية» لكل الجمهور عن المشاكل التي أثيرت من قبل بين الأشقاء الخمسة على الميراث، موضحًا أنهم لن يتحدثوا في هذا الأمر مرة أخرى، وأن لديه الكثير من الأغاني في الفترة المقبلة لم تظهر للنور بعد.