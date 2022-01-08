نجل شعبان عبدالرحيم عن خلافه مع أشقائه بسبب الميراث: كانوا فاهميني غلط

تحدث عصام شعبان عبد الرحيم، نجل الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم، عن كواليس خلافاته مع أشقائه بسبب الميراث، إذ قال: «إحنا ولاد شعبان عبد الرحيم، يعني ولاد حلال، ومرتبطين ببعض وهنفضل كدة لحد ما نموت، بس بعد وفاة والدي ممكن تقول حسد الناس بقى، والناس مش بتسيب حد في حالها وده اللي عمل المشكلة، بس إحنا زي باقي البنى آدمين، كلنا مرتبطين ببعض، وإخواتي مكانوش فاهمني في البداية وأنا بتكلم عن الورث».

عصام: الخلاف كان على شقة صغيرة تحتوي على مقتنيات والدي

وأضاف «عصام»، خلال بث مباشر مع «الوطن» أن الخلاف كان على شقة صغيرة التي تحتوي على مقتنيات والده، «ده سبب موضوع الزعل، كنت قايل لاخواتي إني هسيب الشقة دي ونقعد فيها عشان تحتوي على مقتنيات والدي، لأني كان نفسي كنت أناشد جهة متخصصة أنهم يعملوا منطقة باسم والدي عبارة عن مساكن شعبية وتبقى متبيضة، ومتشجرة واسمها شعبولا، أو يحطوا اسمه على كوبري».

كنت عاوز كوبري باسم والدي أو منطقة شعبية تحمل اسم «شعبولا»

وتابع: «معرفش مين الجهة اللي ممكن أطلب منها ده، وخوفت أكلم هاني شاكر يزعل مني، قولت أخلى شقة من شقق أبويا وتعبه أقعد فيها أنا واخواتي، نعمل فيها أحاديث صحفية أو نأكل الناس كل يوم جمعة، مكانش هدفي إني أنا واخواتي نتخانق مع بعض، بس كنت شادد مع أخويا عبد الرحيم وقال كلمتين ضايقوني، وكان عندي مقابلة تليفزيونية، خلت الموضوع يطلع على الملأ، كان أخويا مستعجل على حقه في فلوس الشقة ومكانش معايا».

ممكن أخسر مراتي وولادي والدنيا كلها لو حد زعل إخواتي

وواصل: «أخويا جه يطالبني بالفلوس بطريقة مش حلوة وكان بيكلمني وأنا في البلكونة، ومش صح إن أخويا مسك لي شومة، الكلام ده محصلش، بس السكر علي عليا، روحت في غيبوبة وعملت عملية في قلبي، بس أنا وهو كويسين، أنا ممكن أخسر مراتي وولادي وأي حد في الدنيا لو حد فيهم يزعل اخواتي، بس يمكن هي ردت فعل مراتي كانت شديدة لما جات لي جلطة وعملت دعامة قلب، وصوتي راح، أنا صرفت كتير عشان أرجع زي الأول».