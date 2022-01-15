«قومي المرأة» يبدأ المرحلة الثانية من تدريب الدعاة: 3600 قيادة

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده في إطار الأعمال التحضيرية لمشروع تنمية الأسرة المصرية للقرى الأولى بالرعاية وقرى حياة كريمة، حيث يبدأ المجلس اليوم فعاليات المرحلة الثانية من هذه الأعمال التحضيرية، والتي تتضمن برنامجا تدريبيا لإعداد الدعاة والقيادات الدينية، ويستهدف أكثر من 3600 قيادة دينية «مسلم - مسيحي» في 20 محافظة من المدرجين بمبادرة حياه كريمة، ويناقش التدريب القضايا السكانية والصحية.

قضايا يناقشها البرنامج التدريبي

وأكدت إيزيس محمود، المديرة العامة للإدارة العامة لتخطيط البرامج والحملات بالمجلس، على أن البرنامج التدريبي يتضمن عدة موضوعات منها التعريف بالقضية السكانية من منظور تنموي، والحقوق الإنجابية من منظور طبي وديني، والأمومة الآمنة من منظور طبي وديني، واستخدام التواصل الفعال لإعداد وتوصيل رسائل صحية مؤثرة، والعنف ضد المرأة وآثاره الصحية والاجتماعية، ويحاضر فيه مجموعة من الخبراء والمتخصصين من المحافظات المستهدفة، ويستمر التدريب على مدار شهر خلال الفترة من 15 يناير وحتى 15 فبراير.