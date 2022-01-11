مايا مرسي تشارك في جلسة «نحو عالم آمن وشامل للمرأة» بمنتدى شباب العالم

تشارك الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، بحضور ورعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء، في الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022.

رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على المرأة

وتشارك الدكتورة مايا مرسي، في جلسة بعنوان «نحو عالم آمن وشامل للمرأة»، التي تعقد اليوم، وتهدف إلى رصد وتحليل تداعيات جائحة كورونا على أوضاع النساء، والجهود المبذولة في الحد من الآثار السلبية للجائحة على أوضاع النساء، وكيفية خلق بيئة عمل آمنة وداعمة للنساء، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تحقيق تكافؤ الفرص في بيئات العمل.

آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة

كما تناقش الجلسة العديد من المحاور من بينها آليات التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في ظل الجائحة، وكيف أسهم انتشار الوباء في تزايد العنف الموجه ضد النساء، والجهود المبذولة لخلق عالم آمن للنساء.

يذكر أن منتدى شباب العالم يعد منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، ويمثل الشباب المشاركون 196 دولة من جميع قارات العالم.