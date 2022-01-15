«طب سوهاج» تناقش الجديد في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية

‏نظم قسم الأشعة التشخيصية والتداخلية بكلية الطب البشري بجامعة سوهاج، مؤتمرا تحت عنوان «الحديث في علوم الأشعة التشخيصية والتداخلية»، بحضور الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد الكلية، وعدد من قيادات الجامعة.

تبادل الخبرات

وأكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، أهمية تلك اللقاءات في تبادل الخبرات بين الأساتذة والعلماء وشباب الأطباء لتطوير المهارات وزيادة المعارف للوصول إلى مستوى علمي ومهني أفضل، مشيراً إلى أهمية الأشعة التشخيصية والتداخلية كتخصص طبي أثبت كفاءته في علاج العديد من الأمراض دون تعريض المريض للخطر.

‏وقال الدكتور أسامة رشاد الشريف، إن فعاليات اليوم العلمي تضمنت 7 محاضرات علمية ناقشت كل ماهو جديد عن الأشعة التشخيصية والتداخلية، كما حضر اللقاء العلمي نخبة من أطباء الأشعة من جامعات سوهاج، قنا، الأزهر بأسيوط، والمراكز المتخصصة مثل مركز الأورام، والجهاز الهضمي والقلب، ومستشفيات وزارة الصحة المختلفة بالمحافظة.

وأوضح الدكتور محمد زاكي مراد، رئيس قسم الأشعة ورئيس اليوم العلمي، أن الإعداد لهذا اليوم العلمي قد استغرق أشهر من التنسيق، وذلك لاختيار الموضوعات المناسبة التي تقدم الإستفادة لأطباء الأشعة في القطاعات المختلفة، مضيفاً أنه جاري التنسيق بين القسم وجامعات أوروبية لعقد مؤتمر دولي على أرض سوهاج يستضيف خبراء عالميين في مجالات الأشعة التشخيصية والتداخلية، موجهاً شكره وتقديره لفريق تنسيق اليوم العلمي والمحاضرين به والسادة الحضور.

دورات تدريبية وفعاليات علمية

وذكر الدكتور أحمد مختار أبو الدهب، منسق اليوم العلمي، أن اليوم العلمي سيكون بداية لسلسلة من الدورات التدريبية والفعاليات العلمية التي ينوي قسم الأشعة تقديمها في نطاق النشاط العلمي للكلية والجامعة، موضحاً أن اليوم العلمي ناقش موضوعات مختلفة في مجال الأشعة التشخيصية والتداخلية منها علاج الانزلاق الغضروفي الموضعي بحقن الاوزون، ‏والجديد في تصوير الثدي والعظام والمفاصل عن طريق الرنين المغناطيسي، ‏وأورام المخ والرحم والأمراض الصدرية باستخدام الأشعة المقطعية والرنين المغناطيسي.

الجدير بالذكر أنه تم اختتام فعاليات اليوم العلمي بتقديم شهادات تقدير لفريق العمل المنظم للفاعلية.