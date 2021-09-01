مائدة مستديرة بـ«طب سوهاج» للقضاء على ظاهرة ختان الإناث

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري جامعة سوهاج، مائدة مستديرة شهدها الدكتور مصطفى عبد الخالق القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، وذلك في إطار حملة محاربة ختان الإناث، بحضور الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بأعمال عميد الكلية، الدكتور كمال الشرقاوي وكيل الكلية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بسوهاج، الدكتور مجدي أمين القاضي القائم بعمل عميد كلية الصيدلة، والدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، ونسمات القوصي المدير التنفيذي لجمعية الطفولة والتنمية، سحر شنيف رئيس مجلس إدارة جمعية صحبة الخير للتثقيف الصحي وتنمية المجتمع بالمحافظة.

عبد الخالق: يجب وضع آليات جادة للقضاء على ظاهرة ختان الإناث

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن ختان الإناث، من العادات المجتمعية السيئة التي يجب وضع خطوات وآليات جادة من أجل القضاء عليها، مشيرا إلى مدى حرص الجامعة من خلال دورها التثقيفي والتوعوي، على دعم ومساعدة المجتمع للقضاء على هذة العادة السيئة والتي لها أثرها السلبي على المرأة وما يترتب عليها من مضاعفات صحية ‏ونفسية.

وأوضح الدكتور أسامة رشاد الشريف، أن فعاليات المائدة المستديرة تم تنظيمها بالاشتراك مع جمعية الطفولة والتنمية بأسيوط، وجمعية صحبة الخير بالمحافظة، وذلك فى إطار مشروع مجتمعات أكثر أماناََ للأطفال.

تدريس قضية الختان بشكل مستفيض وفعال في مناهج كليات الطب

وتحت شعار «كفاية ختان إناث»، أكد دور كلية الطب في عقد الحلقات النقاشية التي تهدف إلى حل المشكلات التي يواجهها المجتمع، فهي تعتبر حلقة الوصل والتنوير والتوعية لدى الأطباء بمختلف تخصصاتهم ‏لمحاربة ختان الإناث، وما يترتب عليه من أضرار صحية ونفسية.

وانتهت المائدة المستديرة، ببعض التوصيات الهامة، منها أن يجري تدريس قضية الختان بشكل مستفيض وفعال فى مناهج كليات الطب البشري، وأن يتم أيضاً تدريسها فى كليات التمريض والمعاهد الصحية وكلية التربية والآداب والخدمة الاجتماعية والحقوق، كما أوصت بالتوسع فى تناول هذه القضية داخل مناهج حقوق الإنسان لجميع طلاب الجامعة.

وقال الدكتور كمال الشرقاوي، إن المائدة أوصت بتشكيل لجنة من الجامعة، للقضاء على ختان الإناث، ومن مهامها الأساسية متابعة تنفيذ ما تمت التوصية به سابقا، وتنظيم الندوات التثقيفية والتوعوية فى هذا الشأن داخل الجامعة وخارجها، بالإضافة إلى تشجيع البحث العلمي فى هذا المجال والعمل على استخلاص التوصيات من الأبحاث السابقة في هذا المجال، للاستفادة منها.

ومن الجدير بالذكر، أنه شارك في فعاليات المائدة المستديرة، الدكتور علام العديسي رئيس قسم النساء والتوليد بالجامعة، الدكتورة عبير أبو المجد مدير إدارة تنظيم الأسرة، الدكتورة رجاء حسين مدير رعاية الأمومة والطفولة بالمحافظة، ونخبة من أعضاء هيئة التدريس بأقسام الصحة العامة والنساء والتوليد والمعهد الفنى الصحي، ومعاهد التمريض بسوهاج.