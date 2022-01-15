«الأرصاد»: تكاثر السحب الممطرة وأمطار متفاوتة الشدة تمتد للقاهرة (صور)

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر صور التقطتها الأقمار الصناعية بشأن الطقس، والتي تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والدلتا ومدن القناة، يصحبها تساقط أمطار متفاوتة الشدة تمتد خفيفة إلى أجزاء من القاهرة الكبرى، مشيرة إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة على الأنحاء كافة، لتسود أجواء شتوية باردة على جميع أنحاء الجمهورية.

طقس شديد البرودة ليلا

وأضافت الهيئة خلال بيان صادر عنها بشأن توقعات الطقس، وخرائط سقوط الأمطار: يسود طقس بارد نهاراً على شمال البلاد شديد البرودة ليلاً، موضحة أنه هناك نشاط في حركة الرياح علي معظم المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس وخاصة في الصباح الباكر، كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تقل تدريجيا كلما تقدمت إلى الداخل، مؤكدة على أن الأجواء مستمرة لمدة أسبوع مقبل.

رياح شمالية باردة مقبلة من جنوب أوروبا

ونوهت الأرصاد إلى أن السبب وراء الإحساس بالبرودة الشديدة، يعود إلى التأثر برياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا تغزو جميع أنحاء البلاد وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حيث تسود أجواء باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وكشف خبراء الطقس عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على الأنحاء كافة، حيث وصلت درجة الحرارة الصغرى على مدينة سانت كاترين 1 درجة مئوية، والعظمى 15 درجة، لتتربع على رأس المناطق الأكثر تأثراً بانخفاض الحرارة، يليها في الانخفاض مدينة «نخل» حيث سجلت العظمى 20 والصغرى 04 درجات مئوية وكذلك أسيوط بدرجات حرارة عظمى 17 وصغرى 05 والوادي الجديد العظمى 22 والصغرى 05، كما تشهد كل من المنيا وبني سويف درجات الحرارة الصغرى 6 درجات، وتتفاوت العظمى بها.