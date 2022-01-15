الطقس السيئ يتسبب في انهيار جزئي لعقار بالإسكندرية دون إصابات

شهدت محافظة الإسكندرية، تساقط أمطار متوسطة أمس في ساعات الليل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، مع انهيار جزئي لعقار في منطقة المنشية وسط المدينة، بسبب الرياح الباردة التى هبت على المحافظة، وسط استمرار حالة من الطقس غير المستقر وفقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية في نوة الفيضة الكبرى.

أمطار على الإسكندرية

وشهدت الساعات الأولي من صباح اليوم، أمطار متوسطة متواصلة على مناطق متفرقة من المحافظة، حيث تم التعامل معها سريعاً من قبل سيارات الصرف الصحي المنتشرة في الشوارع لسحب المياه المتراكمة خاصة مع هبوب رياح باردة وصلت إلى حد الصقيع في ثالث ايام توة الفيضة الكبري التي اجتاحت المدينة منذ يومين وتسببت في أمطار ما بين خفيفة إلى متوسطة ورياح باردة.

إنهيار جزئي لعقار في الإسكندرية

كانت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، تلقت بلاغ يفيد بإنهيار جزئي لعقار بحارة جميعي متفرع من شارع النصر المنشية تابع حي الجمرك، وذلك بسبب شدة الرياح، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي إصابات بين السكان.

وتوجهت على الفور فريق الأغاثه بالمديرية، برئاسة الدكتورة ماجدة جلالة مدير المديرية، وفريق الإغاثة بإدارة الجمرك الاجتماعية، وتمت المعاينه والحصر، وتبين أن العقار مكون من دور أرضي ودور واحد مباني قديمه وخشبية.

إخلاء عقار المنهار في الإسكندرية

وقرر حي الجمرك، إخلاء العقار المنهار جزئيا من السكان وتم حصر عدد الأسر المتضررة التى تقطن في العقار، حيث تبين أن عددهم 11 أسرة بواقع 41 فردا، وتم توزيع بطاطين من مخازن مديرية التضامن الاجتماعى علي الأسر المتضررة.

كما قدمت الجمعية الشرعية مساعدات مالية فورية استثنائية مقدمة، ووجبات غذائية مقدمة من مؤسسة أبو هيبة الخيرية وجمعية المعين الخيرية، مع إجراء الأبحاث الاجتماعية وأستكمال المستندات لصرف مساعدات الإعاشة.