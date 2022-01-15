بدء امتحانات النقل بالقاهرة وسط إجراءات احترازية لمواجهة الطقس السيئ

تابع اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، استعدادات مديرية التعليم لامتحانات الفصل الدراسي الأول، من خلال اتباع الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ووجه بتوفير كل سبل الراحة داخل اللجان وتنظيم دخول وخروج الطلاب وتعقيم اللجان بشكل مستمر.

وفى سياق متصل، وجه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، فى تعليمات قيادات ومديرى عموم الإدارات التعليمية بالعاصمة باتباع التعليمات والقواعد العامة للامتحانات، ومتابعة الإجراءات الوقائية الاحترازية والتأكيد عليها، ومتابعة الأسطح ومصادر الكهرباء لتلافي جميع الأخطار والاستعداد لموسم الأمطار، واستمرار تفعيل اللجان الخاصة بالأزمات بالإدارة لمواجهة أي طارىء ، مع اعداد خطة لمرور الأطباء على الطلاب طوال فترة الإمتحانات، فضلا عن متابعة تطعيم العاملين واستكمال الجرعات الوقائية، و سرعة صرف مستحقات العاملين فوراً وعدم تأخيرها.

امتحانات الرابع الابتدائي

وفيما يتعلق بانطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائي، شددت مديرية التعليم بالقاهرة على عدة إجراءات، منها استلام كل مدير عام إدارة فلاشة بنك الأسئلة الواردة من الوزارة، وهي عهدة شخصية، ويتم تسليمها فيما بعد، لافتة إلى أن الامتحان ليس موحدا على مستوى الإدارة، ولكل مدرسة امتحا، ويقوم الموجه الأول بالإدارة بوضع الامتحان، ويمكن له تشكيل لجنة تحت مسؤوليته.

وأشارت إلى أن ورقة الأسئلة الامتحانية هي ورقة الإجابة، واختيار الأسئلة من أسئلة بنك المعلومات الموجودة على الفلاشة بكل دقة، وطباعة الملف الموجود بالفلاشة وتسليمه للموجه الأول وتوقيعه بالاستلام، كما يكلف مدير عام الإدارة من يراه مناسباً لوضع إمتحان مادة المهارات المهنية، و يتم توزيع الإمتحان يومياًيتم ؛ وتسليم الأوراق بعدد الطلاب دون زيادة أو نقصان وملاحظة الأوراق بكل دقة.

كما تضمنت ضوابط امتحانات الصف الرابع الابتدائي، الوقوف فعلياً على ماتم تدريسه فى المنهج وينطبق ذلك على المدارس الخاصة ومتابعة جميع تفاصيل العملية الامتحانية وطريقه الطباعة وعملية التصحيح، وإعداد وإعلان النتائج بالكود، مع التحذير من إعلان أي نتيجة دون الرجوع للمديرية.

الامتحانات خط أحمر

وشدد مدير المديرية علي علي سرية المعلومات، قائلا إن الامتحانات خط أحمر، ومشددا على عدم حرمان أي طالب من دخول الامتحان.

وأشار إلى تشكل غرفة عمليات بالإدارت التعليمية تتصل مباشرة بغرفة ويتم ربطها بغرفة عمليات المديرية، مع طبع امتحان احتياطي تجنبا لأي ظرف طارىء مع مراعاة المحذوف من المناهج، فضلا عن مراعاة التباعد باللجان وتكون المسافات مناسبة ، وإعداد أكثر من مركز تصحيح داخل الإدارة، ولا يتم الإعلان عن النتيجة إلا بعد اعتمادها.