أيتن عامر: ردود الفعل على كليب «بناقص» كانت مفاجأة

تصدرت الفنانة أيتن عامر تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وقوائم البحث جوجل خلال الفترة الماضية، بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيتها «بناقص»، والتي طرحتها على طريقة الفيديو كليب في أولى تجاربها في عالم الغناء.

أيتن عامر: تفاجأت من ردود فعل الناس

وعن النجاح الكبير الذي حققته الأغنية أوضحت أيتن عامر أنها تفاجأت بهذا النجاح والصدى السريع الذي حققته الأغنية في وقت قليل، وقالت في تصريح خاص لـ«الوطن»: «مكنتش متوقعة النجاح الكبير اللي حققته الأغنية، توقعت إنها هتنجح بس مش للدرجة دي، والحقيقة إن ردود فعل الناس كانت خطيرة، ومكنتش متخيلة الأغنية تعجب الناس كده، كنت واثقة في جودة العمل لكن إنه يعمل صدى كبير كده وسريع لا».

أيتن عامر توضح سبب تأخرها في طرح أغاني

وأشارت «عامر» إلى أنها تعاقدت مع إحدى شركات الإنتاج لطرح عدة أغاني وقت دخولها المجال الفني منذ ما يقرب من 18 عامًا، ولكن الفكرة تأجلت نتيجة انشغالها بالتمثيل بجانب دراستها، كما أنها لم تترك فكرة الغناء بشكل نهائي، إذ حرصت على تقديم بعض الأغاني في أعمالها الفنية.

أيتن عامر تكشف كواليس تعاقدها على أغنية «بناقص»

وأضافت «عامر» أن بداية تعاقدها مع شركة «lifestyle» كان عن طريق المخرجة بتول عرفة التي تواصلت معها وأخبرتها أن الشركة تريد التعاقد معها من أجل عمل كليب احترافي، قائلة: «تواصلت مع المنتج واتبسطت جدا بالكلام معاه وحسيت إنهم عايزين يعملولي حاجة بجد، وقالولي شوفي عايزة تختاري أيه أو تاخدي لحن من مين».

وعن اختيارها التعاون مع وليد سعد وتامر حسين، تابعت أيتن عامر: «أنا اخترت وليد سعد لأنه من أفضل الملحنين الموجودين، وأنا كان نفسي اشتغل معاه من زمان أوي، وكان بينا مشاريع من 18 سنة ومكملتش، وتامر حسين أنا اتعاونت معاه قبل كده في كتابة الأغنية الدعائية لفيلمي يا تهدي يا تعدي، وكنت محظوظة جدا بالفريق ده».