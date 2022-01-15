3 آلاف سائح يقضون ليلة أمس على قمة جبل موسى بسيناء.. رقم قياسي جديد

قال اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، اليوم السبت، إن جبل موسى حقق رقما قياسيا جديدا في أعداد الزائرين، موضحا أن المدينة شهدت صباح اليوم رواجا سياحيا كبيرا.

وقال إن سيارات السياح التي تقل السائحين إلي سانت كاترين من مدينتي شرم الشيخ ودهب في رحلة اليوم الواحد، تواجدت بكثرة داخل ساحة انتظار الاتوبيسات أمام الدير، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تتضاعف أعداد السياح الوافدين إلي المدينة عقب انتهاء امتحانات نصف العام.

3000 سائح صعدوا الجبل

وذكر رئيس مدينة سانت كاترين، أن جبل موسي استقبل ليلة أمس قرابة 3000 سائح قضوا الليل على القمة، وسط أجواء باردة، إذ انخفضت درجات الحرارة إلى أقل من درجتين تحت الصفر، وهذا رقم قياسي تحقق للمرة الثانية.

وأضاف أن صعود الجبل لا يتم إلا بعد تسجيل أسماء السياح لدي أجهزة الأمن وخروج دليل بدوي يرافق السياح، موضحا أن السياح يحصلون على ما يحتاجونه من أغذية ومشروبات على طول الطريق الرابط بين الدير وجبل موسى لوجود الكافتيريات التي تقدم المشروبات الساخنة والأغذية علي طول الرحلة، حتى الأغطية هناك كافتيريات تقدم أغطية وبطاطين لمن ليس لديه.

دورات تدريبية للدليل البدوي

وأشار اللواء طلعت العناني، إلى عقد دورات تدريبية للعاملين في مجال الدليل البدوي من أبناء مدينة سانت كاترين وهم من أبناء قبيلة الجبالية، حيث قامت جمعية الهلال الأحمر المصري بعقد دورات في مجال الإسعافات الأولية للبدو العاملين في مجال الدليل.

وقال، إن العاملين بمهنة الدليل البدوي بسانت كاترين يبلغ عددهم نحو 500 شخص، وهم مسجلون لدى شرطة السياحة والأجهزة الأمنية، ويتقاضون الآن 450 جنيها كأجر يومي في الرحلة، مؤكدا أن هناك تنظيم لخروج الأدلاء حيث يجري ترتيبهم وكل دليل يحرص على فرصته طبقا للكشف الموجود.