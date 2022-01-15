إيقاف حركة القطارات بين محطتي «الجيزة - أبو النمرس» لمدة 4 أيام

نظرا للأعمال الجاري تنفيذها لرفع كفاءة وتوسعة الطريق الدائري بمنطقة المنيب لزيادة السعة الاستيعابية والسيولة المرورية عليه؛ بمعرفة الهيئة العامة للطرق والكباري.

4 ساعات لمدة 4 أيام

تعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر إيقاف حركة القطارات بين محطتي «الجيزة - أبو النمرس» بخط «القاهرة - السد العالي» لمدة أربعة أيام من صباح يوم الإثنين الموافق 17/1/2022 حتى صباح يوم الخميس 20/1/2022، وذلك لمدة 4 ساعات من الساعة الواحدة صباحا حتى الساعة الخامسة صباحا.

توفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية

وللتيسير على جمهور الركاب ستتعاون الهيئة مع الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري بتوفير أتوبيسات بمحطة الحوامدية لنقل الركاب لمحطتي الجيزة والقاهرة خلال تلك الفترة. وتعتذر الهيئة لجمهور الركاب عن وقف حركة القطارات خلال تلك الفترة.