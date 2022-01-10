«السكة الحديد»: المياه الجوفية سبب خروج قطار مطروح عن مساره

أكد مصدر مسؤول في هيئة السكة الحديد، اليوم، أنه جار العمل على إصلاح الهبوط الأرضي بقضبان السكك الحديدية، بقرية الغربانيات التابعة لمنطقة برج العرب بمحافظة مرسى مطروح، بعد خروج إحدى عربات قطار مطروح أمس، عن مساره، بسبب انهيار التربة أسفل القضبان، نتيجة المياه الجوفية الزائدة نتيجة تساقط الأمطار، موضحا أن حادث قطار مطروح لم يسفر عن أي خسائر بشرية.

وقال المصدر، في تصريحات لـ «الوطن»، إن المياه الجوفية الزائدة أسفل قضبان السكة الحديد بمنطقة الغربانيات، السبب الحقيقي وراء خروج قطار مطروح عن مساره، مؤكدا أنه تم تشكيل فرق صيانة وطوارئ؛ للتعامل مع الهبوط الأرضي، ومنع خروج أي قطار عن مساره في هذه المنطقة، موضحا أن جميع القطارات العاملة على كل خطوط السكك الحديدية جديدة ومحدثة؛ لتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

قطار مطروح يعمل حاليا بشكل منتظم

وأضاف المصدر أن قطار مطروح يعمل حاليا بشكل منتظم دون وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، تزامنا مع إصلاح الهبوط الأرضي، منوها بأن الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، يتابع سير حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري؛ للتأكد من انتظامها وعدم وجود أي معوقات تؤثر على سير حركة التشغيل، ووضع السيناريوهات البديلة حال حدوث أي معوقات، لمنع تعطل حركة القطارات.

وصول أول دفعة من قطارات تالجو الإسباني

وفي سياق مختلف، أشار المصدر إلى أن السكة الحديد تستقبل الدفعة الأولى من قطارات تالجو الإسباني أواخر يناير 2022، موضحا أن صفقة القطارات الإسبانية تشمل توريد 6 قطارات بقيمة 125.6 مليون يورو، وكل قطار مكون من جرار وعربة قوى تغذي عربات القطار بالتكييف، وعربة بوفيه، و5 عربات درجة أولى مكيفة، و8 عربات درجة ثانية مكيفة.