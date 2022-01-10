القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا 2022 في الكاميرون

مع انطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022 في الكاميرون أمس، أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إمكانية مشاهدة المباريات مجانًا عبر القناة الرسمية على يوتيوب، وموقعه الرسمي وقناته عبر الموقع الرسمي بالنسبة للمناطق التي لا يغطيها شركاء البث، لذا بدأ عشاق الساحرة المستديرة البحث عن القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا 2022.

القنوات المفتوحة الناقلة لأمم أفريقيا 2022

وبخلاف شبكة قنوات بين سبورتس المُشفرة التي تملك حقوق بث المباريات بشكل حصري، هناك نحو 8 قنوات مفتوحة ناقلة لأمم أفريقيا 2022 بشكل مجاني، وهي:

1. قناة النبأ الليبية: النايل سات، تردد 11096، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

2. قناة الجزائرية الأولى، القمر الصناعي: نايل سات، التردد: 11680 عمودي، معدل الترميز: 27500 ( 5/6 ).

3. قناة تيلي تشاد: النايل سات، تردد 12015، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

4. قناة فوكس سبورت: النايل سات، تردد 12284، معدل استقطاب أفقي، معدل ترميز 27500.

5. قناة آرينا سبورت: هوت بيرد، تردد 11595، التصحيح 6/5، استقطاب عمودي، معدل الترميز 27500.

6. قناة يورو سبورت: هوت بيرد، تردد 11090 اتجاه 13 شرقًا، عمودي، معدل الترميز 27500، على 3/4 ارديتو 2.

7. قناة RTB TV بوركينا فاسو: يوتلسات 9E، تردد 11900/H، معدل ترميز 27500.

8. قناة RTI 1 كوت دي فوار: قمر بدر 26E، تردد 11996/27500 H.

مشاهدة مباريات أمم أفريقيا 2022 مجانًا

ويمكن للجمهور أيضًا مشاهدة مباريات أمم أفريقيا 2022 مجانًا عبر منصة «تيك توك»، بموجب شراكة مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، لتقديم محتوى مميز لكرة القدم عبر المنصة، ومن المقرر أن تنقل المنصة الشهيرة الاحتفال بكل فعاليات بطولة كأس الأمم الأفريقية، بدءًا من المحتوى والأحداث البارزة قبل وبعد المباراة، وصولًا إلى التحديات المتعلقة بكرة القدم، في البطولة التي انطلقت في الكاميرون.