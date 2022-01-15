توزيع درجات امتحانات أولى وثانية ثانوي.. بعد قرار عقدها ورقياً بالكامل

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ليست قومية، وبالتالي فهي تعقد على مستوى المدرسة، وليس على مستوى الجمهورية، موضحًا أن هذا النظام يسري على امتحانات الفصلين الدراسيين، الأول والثاني، مشددًا على الطلاب وأولياء الأمور بضرورة الاستعداد الجيد للامتحانات، والاستفادة من تحقيق مخرجات التعلم لجميع المواد الدراسية.

وأضاف «شوقي» في بث مباشر له أنه سيتم تخصيص 70% من الدرجات للأسئلة الموضوعية، أي الاختيار من متعدد التي تعتمد على الفهم وليس الحفظ والتلقين، و30% للأسئلة المقالية، مؤكداً على أن الامتحانات يتم وضعها من قبل موجهي المادة في المدرسة.

وترصد «الوطن» في السطور التالية، توزيع الدرجات على المواد بعد تغيير نظام عقد الامتحانات.

توزيع درجات امتحان الصف الأول الثانوي 2022

- اللغة العربية: 35 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و15 للمقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى: 28 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و12 للمقالية.

- اللغة الأجنبية الثانية: 23 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و7 للمقالية.

- الرياضيات: 28 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و12 للمقالية.

- الأحياء: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- الفيزياء: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- الكيمياء: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- التاريخ: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- الجغرافيا: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

- الفلسفة والمنطق: 14 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و6 للمقالية.

توزيع درجات الصف الثاني الثانوي

- اللغة العربية: 35 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و15 للمقالية.

- اللغة الأجنبية الأولى: 28 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و12 للمقالية.

- اللغة الأجنبية الثانية 20 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و10 للأسئلة المقالية.

- الرياضيات وتشمل الجبر والتفاضل وحساب المثلثات: 28 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و12 درجة للأسئلة المقالية.

- الفيزياء: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الكيمياء: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الأحياء: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- تطبيقات الرياضيات: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- التاريخ: 23 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و7 للمقالية.

- علم النفس والاجتماع: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الجغرافيا: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.

- الفلسفة والمنطق: 21 درجة للأسئلة الموضوعية «الاختيار من متعدد» و9 للمقالية.