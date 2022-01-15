بعد قليل.. مؤتمر صحفي لوزير التموين للإعلان عن تفاصيل معرض الذهب

يعقد بعد قليل، الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤتمرًا صحفيًا بمقر الوزارة، مع الشعب العامة للمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك للإعلان عن تفاصيل معرض ومؤتمر الذهب والمجوهرات الذي سينعقد بالقاهرة في الفترة من 19 وحتى 21 فبراير 2022 تحت اسم «نبو 2022».

نخبة من الشركات الرائدة في صناعة المشغولات الذهبية تشارك بالمعرض

ومن المقرر أنَّ يضم المعرض نخبة من الشركات الرائدة في صناعة المشغولات الذهبية، والصناعات التكنولوجية، فضلًا عن تخصيص مساحة به لعرض منتجات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة لترويج منتجاتهم، كما يضم أحدث إصدارات وموديلات، من المشغولات الذهبية المصرية والعالمية.

مصلحة دمغ المصوغات والموازين تعلن التطبيق التجريبي لمنظومة الباركود

تجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة التموين ممثلة في مصلحة دمغ المصوغات والموازين انتهت من المشروع القومي لرقمنة المشغولات والمعادن الثمينة أو ما يسمى «الدمغ والتكويد بالليزر»، الذي يستهدف باركود خاض بكل قطعة ذهبية.

وتعمل مصلحة دمغ المصوغات والموازين حاليًا على التطبيق التجريبي لمنظومة الباركود، وذلك من خلال تكويد 50 قطعة ذهبية يوميًا بأحدث الأجهزة التكنولوجية بالليزر.