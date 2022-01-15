15 طعنة تنهي حياة عامل على يد «الجُناة السبعة» في المرج.. عليه تار

ألقت قوات الأمن بمنطقة المرج التابعة لمدرية أمن القاهرة، القبض على 7 أشخاص متهمين بقتل عامل، وذلك بعدما تلقى قسم شرطة المرج، بلاغًا من الأهالي بوجود جثة لشخص متوفى بدائرة القسم.

وكشفت التحريات، أن الجثة لعامل مقيم بذات العنوان، توفى إثر تلقيه 15 طعنة متفرقة بالجسم بالإضافة إلى عيار ناري، وبسؤال زوجته اتهمت 7 أشخاص من أهليتها بارتكاب الواقعة، معللة وجود خصومة ثأرية بينهم وبين زوجها.

كشف هوية الجناة السبعة

وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة؛ للكشف عن هوية الجناة، وبالفعل وجدت خصومة ثأرية بين أهل زوجة المجني عليه والقتيل، جميعهم من الفيوم، والتأكد من أن المشكو في حقهم وراء ارتكاب الواقعة.

وبتقنين الإجراءات أمكن ضبط الجناة السبعة، وبمواجهتم اعترفوا بتفاصيل الواقعة وأنهم تربصوا بالمجني عليه في أحد الشوارع في المرج، بعد معرفتهم مكان إقامته واعتدو عليه بعدة طعنات من أسلحة بيضاء؛ حتى تأكدوا من وفاته بعد أن أطلق أحدهم النار عليه من فرد خرطوش وفروا هاربين إلى مكان إقامتهم بالفيوم.

خصومة ثأرية وراء الجريمة

وأفادت تحريات المباحث أن المتهمين، اعتدوا على المجني عليه؛ بغرض الانتقام منه وقتله وأنهم سددوا له 15 طعنة في جسدة، بعد أن أطلقوا علية عيارًا ناريًا من فرد خرطوش، وأن أجهزة الأمن عثرت على (2 سلاح ناري من فئة فرد خرطوش و2 سلاح أبيض سكين) بحوزة المتهمين، وتم تحريزها وإرسالها الى النيابة العامة.

نسبت النيابة العامة للمتهمين، تهم القتل العمد وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وقررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق على أن يراعى التجديد في الميعاد.