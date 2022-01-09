الحكم بإعدام «مبيض محارة» قتل طفلا لسرقة توك توك في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة العاشرة بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالإعدام شنقا على مبيض محارة من مدينة نبروه، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية الشرعي، في قرار إعدامه، لاتهامه بقتل سائق توك توك «طفل»، عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيت النية وعقد العزم على قتل قائدي الدراجات النارية التوك توك من الأطفال، بغرض سرقة المركبة الخاصة بهم، وبيعها والاستفادة من ثمنها، وما أن ظفر بالمجني عليه، حتى خنقه بيديه إلى أن فاضت روحه.

الحكم بإعدام عامل لقتل طفل سائق توك توك

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم، رئيس المحكمة، وعضوية كل من: المستشار أحمد عبد العظيم الجمل، والمستشار شريف عماد الدين عون، وأمانة سر كل من: عبد الحميد الألفي، وأحمد مجر، وطارق عبد اللطيف، في القضية رقم 9953 لسنة 2021 جنايات مركز نبروه، والمقيدة برقم 2485 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة.

إحالة المتهم لمحكمة الجنايات بتهمة القتل العمد

وأحالت النيابة العامة، المتهم أحمد حسين عبد النبي، 24 سنة، مبيض محارة مقيم ببندر نبروه، لأنه في يوم 13/6/ 2021، قتل المجني عليه «محمود حامد مصطفي حامد، 13 سنة من قرية كفر الجنينة دائرة مركز نبروه»، بعد أن عقد المتهم النية، وعقد العزم، على قتل قائدي الدراجات النارية من الأطفال، وما أن ظفر به فاستزله الشيطان بفكره الإجرامي، وجسده العتي، وقلبه المتشح بالسواد، فقصد به إلى المكان القصي المرموق سلفا، ليعنقه بيده، دافعا إياهما بعزيمة فأنهي مقدوره من الأنفاس، قاصدا إزهاق روحه، محدثا به الإصابات الموجودة بتقرير مصلحة الطب الشرعي إلى أن فاضت روحه، على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، سبقتها في ذات المكان، وفي رابطة زمنية واحدة، خطف المجني عليه الطفل من غير تحيل ولا إكراه، بأن استقل الدراجة قيادته، طالبا إيصاله إلى الكان القصي -المرموق سلفا- مبعدا إياه عن أعين الرقباء وذويه، حيث أنهت إرادته وكان، ليتمم الجريمة محل الاتهام الأول، وعلى النحو المبين بالتحقيقات.