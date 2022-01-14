الأرصاد تحذر من رياح أوروبية تضرب القاهرة والمحافظات.. برودة وأمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان عن حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، عن أن «رياح أوروبية» ستضرب القاهرة والمحافظات، وستسبب حالة من البرودة والصقيع على معظم الأنحاء، وتستمر هذه الحالة حتى الأسبوع المقبل.

وذكر بيان الأرصاد بشأن حالة الطقس، أن هناك رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا على جميع أنحاء البلاد، وينتج عنها -وفق ما ذكر الخبراء- زيادة الإحساس بالبرودة والجو الصقيع.

هطول أمطار

وقال بيان الأرصاد، إن الأجواء ستكون باردة نهارا وشديدة البرودة ليلا، كما تتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، وأشار خبراء الأرصاد إلى أن هذه الرياح يصاحبها هطول أمطار متفاوتة الشدة تقل حدتها تدريجيا كلما تقدمت للداخل، وأهابت بالمواطنين اتخاذ احتياطاتهم وارتداء الملابس الثقيلة خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت في مصر

القاهرة 16 10

الإسكندرية 17 12

وادي النطرون 16 11

طنطا 16 11

شبين الكوم 15 10

دمنهور 15 11

بلطيم 15 12

مطروح 16 12

السلوم 15 12

سيوة 16 08

بورسعيد 16 10

دمياط 17 10

الزقازيق 16 11

المنصورة 17 11

الإسماعيلية 17 11

السويس 17 11

العريش 15 10

رفح 15 10

رأس سدر 20 10

نخل 20 04

نويبع 20 16

طابا 19 14

كاترين 15 01

الطور 22 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20 13

مرسى علم 23 14

الفيوم 17 07

بني سويف 16 06

المنيا 17 06

أسيوط 17 05

سوهاج 19 08

قنا 19 08

الأقصر 19 08

أسوان 20 08

إدفو 21 09

أبو سمبل 21 11

الوادي الجديد 22 05

شلاتين 22 11

أبو رماد 22 12

حلايب 24 12

رأس حدربة 23 12