الأرصاد تحذر بقوة من طقس الأيام المقبلة.. برودة شديدة وأمطار وشبورة

رياح شمالية باردة قادمة من جنوب أوروبا، تغزو جميع أنحاء البلاد خلال الأيام المقبلة، وتزيد من الإحساس ببرودة الطقس، حذرت منها هيئة الأرصاد الجوية المصرية، في بيان رسمي، مشيرة إلى أنه بسببها سوف تسود أجواء باردة خلال فترات النهار، شديدة البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار، تكون متفاوتة الشدة، تقل حدتها تدريجيا، كلما تقدمت للداخل، وتستمر هذه الأجواء إلى الأسبوع المقبل.

الأرصاد الجوية: أجواء شديدة البرودة خلال ساعات الليل

الموجة شديدة البرودة، ستطول كل مناطق الجمهورية، خلال الفترة من غد السبت حتى الخميس 20 من الشهر الجاري، كشفت الأرصاد، في تحذيراتها، بأنها ستصل إلى حد الصقيع على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد، خلال ساعات الليل، وفق توقعات خبراء الأرصاد الجوية، موضحة أن مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، تتعرض لطقس بارد خلال فترات النهار، أما شمال الصعيد، فيسوده طقس مائل للبرودة، بينما طقس جنوب سيناء وجنوب الصعيد سيكون مائلا للدفء.

تحذيرات من أمطار متوسطة ورياح

السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، تتعرض لأمطار متوسطة على فترات، وفقًا للبيان الصادر عن الأرصاد، الخاص بتوقعات الطقس غدا السبت، كما تتعرض مناطق من السواحل الشمالية الغربية، إلى أمطار تتراوح شدتها ما بين خفيفة تصل لمتوسطة على فترات، كما تضمن البيان تعرض بعض مناطق القاهرة الكبرى، جنوب سيناء، بالإضافة إلى السواحل الشمالية، لنشاط حركة الرياح.

توقعات الطقس خلال أسبوع

أمطار مختلفة الشدة تتراوح ما بين خفيفة ومتوسطة، وخفيفة إلى متوسطة، يشهدها طقس الأحد، وفقا لما كشفت عنه توقعات الأرصاد، قبل قليل، موضحة أنها تمتد للقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، تكون خفيفة، على فترات، فيما تتعرض سيناء، وبعض مناطق السواحل الشمالية الغربية، وجنوب الوجه البحري، لأمطار خفيفة إلى متوسطة، أما على مدن القناة، وبعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية، وشمال الوجه البحري، فمن المتوقع أن تصل حدة الأمطار لمتوسطة، وتتعرض بعض أجزاء السواحل الشمالية لنشاط الرياح عليها.

أما عن طقس الإثنين فمن المتوقع، وفقا لخبراء الأرصاد، تساقط أمطار متوسطة الشدة، على بعض الأجزاء من شمال الدلتا والسواحل الشمالية، كما تتعرض أجزاء من جنوب سيناء، والسواحل الشرقية، لرياح نشطة.

نشاط للرياح وشبورة مائية

أطلقت الأرصاد تحذيرتها بشأن تعرض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، شمال الصعيد، وسط سيناء، مدن القناة السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، لانتشار الشبورة المائية صباح الثلاثاء المقبل، مع تعرض أجزاء من جنوب الصعيد، لنشاط الرياح.

وحذرت أيضا من شبورة مائية صباحية، على بعض الطرق المؤدية من وإلى الوجه البحري، شمال الصعيد، وسط سيناء، مدن القناة السواحل الشمالية، والقاهرة الكبرى، يومي الأربعاء والخميس المقبلين، كما تتعرض بعض أجزاء جنوب الصعيد، القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، لرياح نشطة.