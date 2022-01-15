«التضامن»: استحداث جائزة للأم المتطوعة في «حياة كريمة» هذا العام

صرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، بأن آخر موعد للتقدم لمسابقة الأم المثالية لعام 2022 الخميس المقبل الموافق 20 يناير الجاري، حيث يتم غلق باب التقدم عقب ذلك التاريخ، مؤكدة على أن الوزارة كانت قد فتحت باب التقديم اعتباراً من 20 ديسمبر الماضي وحتى 20 يناير الجاري بجميع مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأضافت القباج أنه عقب غلق باب التقدم يتم دراسة وبحث المرشحين تمهيدًا لعقد اللجان المحلية من قبل مديريات التضامن الاجتماعي، واختيار المرشحات على مستوى كل محافظة وموافاة الوزارة بأوراقهم لحين انعقاد اللجنة المركزية لاختيار الفائزين على مستوى الجمهورية.

وتضمنت الفئات المكرمة لهذا العام الأم المثالية والأسرة البديلة، والأم من ذوي الاحتياجات الخاصة والأم لابن من ذوي الاحتياجات الخاصة وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية والأم الحاصلة على مشروع للتمكين الاقتصادي، بالإضافة إلى أم شهيد من القوات المسلحة وكذلك الشرطة، فضلًا عن أم متطوعة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وهي من الفئات التي تم استحداثها في مسابقة هذا العام.

شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام

وتضمنت شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا يقل سن الأم عن 50 عامًا مع الإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل، وألا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط واستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود من شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومرسى مطروح والبحر الأحمر وأسوان وبحد أقصى 5 أبناء، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويستثنى الابن المعاق ذهنيا وغير القابل للتعلم.

وأما عن الأم للأسرة الكافلة من الأطفال «كريمي النسب»، فقد استلزم إضافة لكل ما سبق أن يكون الابن البديل قد حصل على مؤهل جامعي ونال من عطاء الحب والاهتمام القدر المناسب الذي أتاح له حياة نفسية واجتماعية سليمة، وأما عن الأم البديلة بأحد دور الرعاية فقد استلزم أن يكون الابن البديل بالدار قد حصل على مؤهل علمي مناسب وألا يقل عمر الأم عن 45 عامًا، وأن تكون حاصلة على مؤهل علمي مناسب وألا تقل فترة عمل الأم بالمؤسسة عن 15 عاما.

الشروط الخاصة باختيار المكرمين

الجدير بالذكر أن الشروط الخاصة باختيار المكرمين جاءت وفقا لشروط ومعايير وضعتها الوزارة ومديريات التضامن الاجتماعي على مستوى محافظات الجمهورية بمشاركة ممثلي وزارات التربية والتعليم والثقافة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وممثلي الجمعيات الأهلية العاملة في مجال رعاية الأسرة، حيث اتسعت لعدد من المعايير التي تنطوي على معان سامية مثل العطاء وإعلاء القيم الإنسانية والحفاظ على تماسك الأسرة، وأيضا أهمية إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها‬ باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوي وتعظيم دور هذه الأسر، خاصة الأسر التي لديها أطفال طبيعيين وتشجيعها على كل الأيتام والأطفال بلا مأوى بهدف توفير المناخ الأسري الجيد وحمايتهم من المشكلات التي يتعرضون لها في المؤسسات.