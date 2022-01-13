«التضامن»: استخراج 334 بطاقة خدمات متكاملة لطلاب الجامعات من ذوي الهمم

قال الدكتور صلاح هاشم مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، إنه يتم مساعدة الطلاب ذوي الهمم بالجامعات لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، من خلال وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، مشيرا إلى استخراج 334 بطاقة خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وحدات تضامن اجتماعى داخل 29 جامعة

وذكر مستشار وزارة التضامن الاجتماعي لـ«الوطن»، أن هناك وحدات تضامن اجتماعي داخل 29 جامعة، منها 25 جامعة حكومية، و3 فروع لجامعة الأزهر في القاهرة، وأسيوط، والمنصورة، وجامعة خاصة هي الجامعة المصرية الروسية، مشيرا إلى أنه يتم مساعدة ذوي الهمم للاندماج في المجتمع الجامعي.

توزيع 950 «لاب توب» على ذوي الإعاقة البصرية

وأوضح «هاشم»، تخصيص أجهزة كمبيوتر محمول «لاب توب» لذوي الإعاقات البصرية، وذلك بتوجيهات رئاسية، لتحقيق تكافؤ الفرص بين طلاب الجامعات، مشيرا إلى أن الوزارة وزعت 950 جهازا كمرحلة أولى لذوي الإعاقة البصرية، من خلال وحدات التضامن الاجتماعى، وبالتعاون مع جمعية الأورمان.

وأشار مستشار وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أن الغرض من توزيع هذه الأجهزة هو مساعدة ذوي الهمم في الاستغناء عن الرفيق في مطالعة الدروس والقراءة وكذلك أثناء أداء الامتحانات، فضلا عن متابعة المحاضرات، إذ يمكنهم من خلال الـ«لاب توب» الإجابة على الامتحانات سواء الشهرية أو النهائية، ويُسمح للطالب بالتعبير عن قدراته الذاتية دون الاعتماد على الغير، قائلا: «ما يحصل عليه الطالب في الامتحان يكون نتيجة لجهوده الحقيقية».

74 مليون جنيه مساعدات من مؤسسات الإعاقة

من جانبها، أشارت وزارة التضامن الاجتماعي، في تقرير صادر عنها، أن تكلفة الأدوات وأجهزة الإعاقة خلال عام 2021 والمقدمة لـ19.4 ألف مستفيد، بلغت 74.4 مليون جنيه، في حين بلغ عدد المستفيدين من المساعدات المقدمة من مؤسسات الإعاقة نحو 122.7 ألف مستفيد، إضافة إلى تواجد 757 وحدة تقدم خدمات لـ285 ألف مستفيد.