«مش دور برد».. نصائح للتعامل مع أعراض الاشتباه بفيروس كورونا

انتشر الكثير من الكوميكسات الساخرة عن إصابة الكثيرين من المحيطين بسوق العمل بفيروس كورونا وادعائهم بأنه «دور برد» فقط، دون التفرقة أو التأكد من مجرد كونه "برد" أم كورونا، لتظل حالات الاشتباه منتشرة بكثرة في كل مكان.

وانتشار حالات اشتباه الإصابة بفيروس كورونا يستوجب على الكثيرين اتخاذ حذرهم واتباع بعض النصائح عند الاشتباه في الإصابة وتجنب حدوث المضاعفات، وهو ما أوضحته وزارة الصحة والسكان عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

نصائح للتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس كورونا

أولًا، لا بد من الحرص على تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك لأنها قادرة على أن تحمي المجتمع والأشخاص من الأعراض القوية في حال الإصابة وتجنبك الآثار السلبية للفيروس اللعين، كما أنها قادرة على تخفيض حاجتك إلى دخول المستشفيات، أو دخول الرعايات المركزة وتقلل حاجتك إلى أجهزة التنفس الاصطناعي أيضا.

وشددت الوزارة على ضرورة التعامل مع أعراض نزلات البرد على أنها اشتباه عدوى كورونا.

يجب على مريض البرد أن يعزل نفسه عن باقي أفراد أسرته، والابتعاد عن استخدام الأدوات الشخصية مع الآخرين، ومن الأفضل استخدام حمام خاص وإذا شاركت دورة المياه مع آخرين عليك تطهيرها جيدا بالماء والصابون والكلور.

وعلى من يحتاج المساعدة وتوجيه استفسارات عليه الاتصال بـ الخط الساخن 105 للإجابة على كل الأسئلة حول طرق الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا وكيف يتم التعامل في حالات اشتباه كورونا، ومتى يجب عليك الذهاب للمستشفى، بالإضافة إلى كيفية تقوية القدرة المناعية للجسم.

وحال حدوث مضاعفات ينبغي على الشخص التوجه إلى أقرب مستشفى خاص حال الشعور بأي مشكلات تنفسية، لصرف البروتوكول العلاجي المناسب لكل حالة مرضية، وفق وزارة الصحة، مشيرة إلى عمل الوزارة على توفير كل الاحتياجات اللازمة لرعاية المواطنين والمرضى وإتاحة بروتوكولات العلاج في كل المستشفيات.