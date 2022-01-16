أيتن عامر تكشف لـ«الوطن» رسالتها من أغنيتها الجديدة «بناقص»

كشفت الفنانة أيتن عامر، عن رسالتها التي تقدمها لجمهورها من خلال فيديو كليب أغنيتها الجديدة «بناقص»، التي طرحتها مؤخرًا عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، والتي حققت نجاحا كبيرا وإشادات واسعة من الجمهور في أولى تجاربها الفنية.

أيتن عامر توضح رسالتها من أغنية «بناقص»

وقالت أيتن عامر في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الرسالة اللي حبيت أقدمها في الكليب إنه عشان تهتمي بالطرف الآخر، لازم تكوني مهتمة بنفسك، لأنك لو محبتيش نفسك محدش هيحبك».

وأضافت: هو لما هي اهتمت بيه بزيادة ونسيت نفسها وشغلها، لما سابها حست إنها وحيدة ما فيش حد يساعدها على تخطي الأزمة، الرسالة اللي حبيت أوجهها: «مهما حبيتي شخص بلاش تقفلي حياتك كلها عليه، لازم يكون ليكي شغلك وأصحابك».

أيتن عامر: متوقعتش النجاح الكبير اللي حققته الأغنية

وكانت أيتن قد أعربت عن سعادتها الشديدة بنجاح الأغنية، وأنها لم تكن تتوقع هذا النجاح الكبير والصدى الواسع الذي حققته في وقت قليل، مشيرة إلى أنها في بداية مشوارها الفني منذ 18 عامًا كانت سوف تتجه إلى الغناء، ولكن انشغالها في التمثيل في ذلك الوقت، بجانب دراستها جعلوها تؤجل تلك الفكرة.

أغنية بناقص تتخطى الـ 2 مليون مشاهدة

وتخطت أغنية «بناقص» 2 مليون مشاهدة خلال أسبوع من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، وهي من كلمات تامر حسين، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد إبراهيم، وأخرجت الكليب بتول عرفة.

أيتن عامر تتعاقد على مسلسل «الرواية»

يذكر أن أيتن عامر تعاقدت الفترة الماضية على المشاركة في مسلسل «الرواية»، الذي تدور أحداثه في إطار الـ 10 حلقات وهو من بطولة أحمد فهمي، محمود عبدالمغني، شيري عادل، ثراء جبيل، أحمد الشامي، وغيرهم من الفنانين.