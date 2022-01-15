صرف 1.6 مليون جنيه لمصابي وأسر ضحايا حادث معدية المناشي بالمنوفية 

استقبل اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية أسر ضحايا ومصابى حادث معدية المناشى من أهالى عزبة التفتيش التابعة لقرية طليا بمركز أشمون، وقدم المحافظ خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا، داعياً المولى عزوجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الضحايا فى واسع رحمته متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

تسليم تعويضات لأسر الضحايا والناجين من الحادث

وسلم محافظ المنوفية بتسليم مبلغ 130 ألف جنيه من ديوان عام المحافظة ووزارة التنمية المحلية ورجل الأعمال هاني الجمل والنائب أحمد الخشن وبعض الجمعيات الخيرية لأسرة كل متوفى بإجمالى 8 أسر، فضلاً عن صرف 20 ألف جنيه من صندوق تحيا مصر لكل منهم ، كما جارى صرف 25 ألف جنيه من وزارة التضامن الإجتماعى و10 آلاف جنيه من وزارة القوى العاملة لأسر الضحايا، ليصبح إجمالى ما تم تسليمه لأسرة كل متوفى 185ألف جنيه ، كما سلم المحافظ 10 آلاف جنيه لكل ناج من الحادث البالغ عددهم 14 حالة بإجمالى 140 ألف جنيه، ليصل جملة ما تم صرفه من مساعدات عاجلة مليون و620 ألف جنيه، وكذا صرف مساعدات عينية .

قافلة طبية شاملة التخصصات بالمجان

وخلال لقائه بأسر الضحايا ، أكد محافظ المنوفية قائلاً «أنا فى خدمتكم وتحت أمركم»، مؤكداً حرصه علي تقديم أوجه الدعم اللازم والرعاية الشاملة وتلبية كافة المطالب والإحتياجات وتوفير الرعاية الصحية والإجتماعية لهم. وشدد محافظ المنوفية على أن رئيس الجمهورية أولى الحادث أهمية قصوى وأصدر توجيهات بإنشاء محور نيلى جديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة لتسهيل حركة تنقل المواطنين حرصاً على أمنهم وسلامتهم، مضيفاً أن لجنة هندسية من محافظة المنوفية ووزارة النقل عاينت موقع إنشاء المحور الجديد وجارى إعداد الرسومات الهندسية للبدء في التنفيذ.

كما وجه محافظ المنوفية على الفور رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بإعداد حصر شامل لمنازل أهالى الضحايا والمصابين لتوصيل خدمة المياه لهم على نفقة المحافظة، كما كلف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتسريع إجراءات صرف معاش «تكافل وكرامة» للمستحقين بنطاق العزبة والتنسيق لإقامة مشروعات صغيرة لفتيات القرية وشبابها لتصبح مصدر دخل ثابت لهم وتدريبهم عليها ودعمها مالياً، فضلاً عن تكليف القوى العاملة بتوفير فرص عمل مناسبة لشباب العزبة بالقطاع الخاص.

تمهيد الطرق ورفع كافة المخلفات بعزبة التفتيش

وقرر محافظ المنوفية إرسال قافلة طبية شاملة كافة التخصصات بالمجان لأهالى عزبة التفتيش وعمل الفحوصات الطبية اللازمة للجميع ، وأمر المحافظ بإقامة 30 عمود إنارة جديد بالعزبة بناء على طلب الأهالى، كما أصدر توجيهاته بإرسال وحدة التدخل السريع غداً الأحد لرفع كافة تراكمات القمامة ونواتج الهدم وتسوية مداخل العزبة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أنه منذ وقوع الحادث كانت هناك متابعة ميدانية على مدار الساعة وتم تكليف السكرتير العام المساعد ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون بالتواجد في الموقع فور وقوع الحادث والتواصل مع غرفة العمليات المركزية للمحافظة للإبلاغ الفورى عن أية مستجدات أولاً بأول ، فضلاً عن التوجيه بدفع كافة المعدات والأطقم الفنية اللازمة بالموقع للمعاونة في إستخراج الضحايا والسيارة الغارقة.

وأضاف محافظ المنوفية أن هناك 7 مجموعات إنقاذ للبحث عن الحالة الغارقة المتبقية وتكليف وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بتكثيف الرعاية الإجتماعية لأسر الضحايا.