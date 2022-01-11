محافظ المنوفية: إنشاء سوق نموذجية في شنوان بمليون و460 ألف جنيه

أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، المتابعة الدورية والميدانية لكل المشروعات التنموية التي تتم على أرض الواقع بمراكز ومدن وقرى المحافظة ومن أهمها أعمال رصف الطرق باعتبار قطاع الطرق من أهم مشروعات البنية الأساسية .

وتابعت رئيسة الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم أعمال التطوير بطريق حضانة الفاروق بقرية زوير، حيث جارٍ إزاحة أعمدة الإنارة بالطريق وتوسعته تمهيداً للبدء في أعمال الرصف، فضلا عن متابعة أعمال التسوية والتمهيد بعدد من الطرق والشوارع الرئيسية ومنها طريق الراهب ومنشأة شنوان وكذا طريق منشأة عصام والشريكين شبراباص بإستخدام معدات الحملة الميكانيكية.

إنشاء سوق نموذجية بشنوان

وشنت الوحدة المحلية حملة صيانة مكبرة بمنطقة البحر والكوبرى بشنوان ومحول عزبة دوس لاستبدال الكشافات القديمة بأخرى جديدة، فيما جرى متابعة أعمال إنشاء سوق نموذجية بشنوان والمقام على مساحة 600 م2 وبتكلفة مليون و460 ألف جنيه، تنفيذ الهيئة العامة للأبنية التعليمية، في إطار خطة المحافظة للقضاء علي الأسواق العشوائية وإنشاء أسواق حضارية بديلة للمواطنين.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف أعمال تركيب البلدورات وبلاط الإنترلوك بالمدخل البحري بقرية سنجرج التابعة للوحدة المحلية بمنشأة سلطان، إضافة إلى متابعة أعمال فرد طبقة السن بطريق ( منوف- الشهداء) تمهيدا لأعمال الرصف، فضلا عن متابعة إستكمال أعمال الرصف بطريق (176) من نزله سعد عطيه وحتى كوبرى الجمال بطول 5 كم، وكذا إنشاء غرف بلاعات الأمطار بشوارع مدينة منوف وإزاحة أعمدة الإنارة بطريق الجوازات لتوسعة الطريق للبدء في الرصف.

الإسراع من معدلات الأداء

وشدد رئيس المدينة على الشركات المنفذة بضرورة الإسراع من معدلات الأداء مع التأكيد على الالتزام بكافة المواصفات والمعايير الفنية حفاظاً على الصالح العام.

وفي قويسنا، تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا أعمال وضع طبقة السن بشارع لطفي هلال تمهيدا لأعمال الرصف تنفيذ مديرية الطرق، مشيرا إلى متابعته الميدانية لأعمال التطوير بنطاق المركز لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة لأهالى المركز.

هذا وقد تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بالشوارع المتفرعة من شارع الغفارة لإضفاء مظهر جمالى وحضارى للمدينة، وفي تلا، تم متابعة أعمال قطع الفرمة بشارع السادات بمدينة تلا إستعدادا للرصف.

وأشارت رئيسة المدينة إلى أنه جارى العمل على قدم وساق لرصف مدخل ( تلا – بابل ) من أمام الساحة الشعبية حتى الكوبرى الخرسانى بالطريق الدائرى بطول 1.5كم، ورصف شارع البطل أحمد عبد العزيز بطول 1كم، وشارع سعد زغلول بطول 1ك.