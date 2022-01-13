لجنة هندسية لمعاينة إنشاء محور جديد يربط المنوفية والجيزة

صرح اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم اليوم تحرك لجنة من المهندسين المختصين بالتنسيق مع وزارة النقل ممثلة فى هيئة الطرق والكبارى والنقل النهرى ومحافظتى المنوفية والجيزة لمعاينة أفضل موقع مناسب لإنشاء المحور الجديد في منطقة القطا بمنشأة القناطر بالجيزة لربط مدينة أشمون بالمنوفية ومدينة أبو غالب بالجيزة.أبو ليمون: نسعى لتسهيل حركة تنقل المواطنين

وقال «أبو ليمون» إن هذه التحركانت تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لتسهيل حركة تنقل المواطنين والحد من حوادث المعديات حفاظاً على أرواح المواطنين. جاء ذلك عقب وقوع حادث معدية المناشى والذى وقع يوم الإثنين الماضي إثر سقوط سيارة نقل بها عدد من الركاب من مختلف الأعمار السنية فى نهر فرع رشيد بمنطقة المناشى والتى كانت فى إتجاها للبر الآخر تجاه محافظة المنوفية.

محافظ المنوفية: تنسيق بين كافة الجهات لسرعة إنهاء الكوبري

وأكد محافظ المنوفية حرصه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من تنفيذ إنشاء الكوبرى وفقاً لتكليفات القيادة السياسية ، مشيراً إلى أنه سيتم صرف (120) ألف جنيه لكل أسرة متوفى بالحادث بإجمالى 8 حالات وفاة ، فضلاً عن قيام مديرية التضامن الاجتماعى بالمحافظة بصرف المساعدات والتعويضات اللازمة وتقديم كافة أوجه الرعاية الإجتماعية لتلك الأسر.