تنفيذ 1064 مشروعا وفرت 1593 فرصة عمل للشباب في المنوفية

صرح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بأن إجمالى عدد المشروعات المنفذة ضمن المشروع القومى للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك" ، بلغ (1064) مشروعاً صغيراً ومتوسطاً وتوفير (1593) فرصة عمل للشباب من أبناء المحافظة وبتمويل ما يقرب من (211) مليون جنيه وذلك خلال عام 2021 ، يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالشباب وتشجيعهم على إقامة مشروعات إستثمارية صغيرة ومتنوعة تساهم فى توفير فرص عمل جادة لهم وتعزز من ثقافة العمل الحر.

وقد أشار محافظ المنوفية أنه خلال شهر ديسمبر الماضي تم تنفيذ (60) مشروعًا متنوعاً بتمويل ما يقرب من (12) مليون جنيه وتوفير (101) فرصة عمل للشباب ، لافتاً إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة ، مؤكداً بأن برنامج " مشروعك " عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات ، فضلاً عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

ومن جانبه أكد محافظ المنوفية حرصه وإهتمامه على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لإقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما تمثله من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات ، مشيراً إلى أنه قد أعطى توجيهات لرؤساء الوحدات المحلية بتقديم التسهيلات للمتقدمين للحصول علي القروض وتوفير تدريب فني وإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.