«الوطن» تنشر تفاصيل الكتاب الدوري الخاص بامتحانات أولى وثانية ثانوي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بضرورة تشكيل لجنة من معلمي المواد لتقدير أوراق إجابات امتحانات طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الأول بكل مدرسة والتي تعقد ورقياً كاملة، موضحة أن نتيجة الطالب تعلن في صورة تقديرات تبدأ بالامتياز ثم جيد جداً ثم جيد ثم ضعيف.

تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية

وأضافت الوزارة في كتابها الدوري رقم 1 الصادر بتاريخ 13 يناير 2022 والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن مدارس المرحلة الثانوية تعمل على تشكيل لجنة للنظام والمراقبة بكل مدرسة لحساب نتيجة الطالب النهائية، مؤكدة أن مدير المدرسة يقوم بتكليف الموجهين الأوائل بوضع أسئلة الامتحانات مع مراعاة الالتزام بكافة المواصفات الفنية التي أعلن عنها المركز القومي للامتحانات.

إجابة أسئلة الامتحانات في نفس ورقة الأسئلة أو بورقة منفصلة

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن مدير المدرسة يتولى تطبيق كافة الإجراءات الوقائية المشددة في اللجان الامتحانية لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى أن إجابة أسئلة الامتحانات تكون في نفس ورقة الأسئلة أو في ورقة منفصلة، موضحة أن قرار عقد الامتحانات ورقياً يأتي في إطار حرصها على تنظيم أعمال الامتحانات في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة من أجل تحقيق الهدف الرئيسي من تقييم الطلاب.

اعتماد نتائج الطلاب من قبل الإدارة

وأشارت الوزارة إلى أن كل مدرسة تتولى وضع أسئلة امتحانات مواد الهوية القومية وهي اللغة العربية والدراسات الاجتماعية والتربية الدينية والتربية الوطنية لطلاب المدارس الدولية تحت إشراف الإدارة التعليمية وتعتمد نتائج الطلاب من قبل الإدارة، لافتة إلى أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي تعقد بنظام الكتاب المفتوح وسيتم تزويد كل طالب ورقة مفاهيم بجانب ورقة الأسئلة تساعده على فهم طبيعة الأسئلة الجديدة.