حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 16-1-2022 مهنيا وعاطفيا

برج الجوزاء من الأبراج الهوائية، يتمتع أصحابه بأن لديهم طاقة تجعلهم قادرين على إثبات أنفسهم مع زملائهم في العمل، والقيام بأنشطة مهنية ملفته للأخرى، وينتمي مواليد الفترة من 21 مايو حتى 20 يونيو لبرج الجوزاء، ويقدم خبراء الفلك وعلم الأبراج عددا من النصائح والتحذيرات، ضمن حظك اليوم الأحد لأصحاب البرج، فعلى المستوى المالي القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال.

حظك اليوم برج الجوزاء مهنيا

تنصح عبير فؤاد، خبيرة الأبراج والفلك، مواليد برج الجوزاء، بأن القمر يتنافر مع فينوس في منزلي المال ويدفعك اليوم لبحث بعض الأمور المهنية والمالية.. كن مستعدا للعمل بدقة وخشونة وتحكّم في نفقاتك.

حظك اليوم برج الجوزاء عاطفيا

أما على الصعيد العاطفي فتقول عالمة الفلك، إن الوضع الفلكي دقيق وعليك أن تقوم بواجبك تجاه الآخرين إذا أردت أن تحصل على التقدير.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أشهر مواليد هذا البرج، الفنان محمود عبد العزيز، الفنانة العالمية أنجلينا جولي، الفنان راغب علامة، الفنان محمد رمضان، الكاتب أحمد خالد توفيق، الفنانة وفاء عامر.