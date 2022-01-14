عروض دولية في ختام مسرح شباب العالم تحت شعار فنون وثقافات مختلفة

شهد ختام مسرح منتدى شباب العالم، عروضا عكست روح العديد من الثقافات وفنون الرقص والغناء والتمثيل حول العالم.

وتضمنت الفقرات عرضًا لفرقة «رضا» للفنون الشعبية من مصر، إضافة إلى عرض لفرقة الروك «Ashra’S Band» من دولة نيبال، علاوة على عرض غنائي جديد للفنانتين «ماريا» و«بيلار» من باراجواي، واللتان اشتركتا سابقًا مع فنانين آخرين من جنسيات عدة في أداء الأغنية الافتتاحية «راجعين كلنا من تاني»، «We are Back Again»، والتي ستذاع مجددًا بعد أعجب الكثير من الجماهير برسالتها التي تدعم قيم الحب والسلام والإنسانية لكل العالم.

وجرى تقديم العرض المسرحي «سالب واحد» على خشبة مسرح شباب العالم، والذي حصد أكثر من 25 جائزة من مهرجانات مسرحية، وهو عرض من إنتاج أكاديمية الفنون «معهد الفنون المسرحية».

وتدور فكرة المسرحية حول القصص المُلهمة للصغار من ذوي الهمم وأسرهم، إلى جانب التركيز على الآباء والأمهات الذين يبذلون جهدًا كبيرًا للوصول إلى فهم وإدراك الطرق السليمة للتواصل مع أبنائهم من ذوي الهمم وتشجيعهم لتحقيق أحلامهم.

ويقدم العرض رسالة مفادها «ليس كل ما يجول بخاطر الإنسان يمكن التعبير عنه».

وتعتبر شركة بالم هيلز للتعمير الراعي الرسمي لمسرح شباب العالم في نسخته الثالثة، بهدف تشجيع النشء المواهب الشابة.

عن مسرح شباب العالم

ويجمع مسرح شباب العالم الفنانين من جميع دول العالم؛ لتقديم مواهبهم والتعبير عن ثقافاتهم عبر مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية.

وانطلق مسرح شباب العالم عام 2018 وحقق نجاحا دفع إدارة المنتدى لتكرار التجربة في النسخة الثانية من مسرح شباب العالم 2019، وعلى مدار عامين ضم مسرح شباب العالم 30 شابا موهبا من 27 جنسية مختلفة وقدم 44 عرضا.

واستضاف المسرح مجموعة شباب ينتمون إلى أكثر من 127 جنسية، وتقرر عقده في نسخته الثالثة لعام 2021، حيث يعد مسرح شباب العالم بمثابة منصة إبداعية لشباب العالم.

عن منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي.

انطلق المنتدى عبر ثلاثة نسخ في الأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، إذ يهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم. وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.