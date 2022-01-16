26 وظيفة توفرها وزارة الشباب للمؤهلات العليا.. تأمينات ويومين إجازة

تعلن إدارة المشروعات المركزية لتدريب الشباب، إحدى الإدارات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر، من خلال مبادرة توظيف مصر، عن 26 وظيفة شاغرة يتطلب شغلها الحاصلون على المؤهلات العليا.

طبيعة الوظيفة.. سرعة التعامل والإنجاز وسحب عينات

وكشفت وزارة الشباب والرياضة عبر موقعها الرسمي، عن طبيعة الوظائف المطلوب شغلها، ومن بينها وظيفة كيميائي، وزيارات منزلية لسحب العينات، ووضعت الوزارة بالتنسيق مع شركة ما يكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية.

ومن بين المهام التي سيتم تكليف شاغلي هذه الوظائف بها على النحو التالي:

- سحب عينات زيارات منزلية وتسليمها لأقرب معمل حسب طلب العميل.

- القدرة على التعامل مع العملاء بشكل محترف.

- أن يكون الشخص المرشح للوظيفة لديه القدرة على إنجازات الزيارات بشكل سريع واحترافي.

أماكن العمل

كما أعلنت الوزارة عن أماكن العمل التي تحتاج إلى شغل الوظائف بها، ومن بين هذه الأماكن:

- مدينة السادس من أكتوبر

- مدينة الشيخ زايد

- مدينة نصر

- التجمع الخامس والأول

مؤهلات علوم وبيطري وزراعة أهم الشروط

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة الشروط والضوابط التي تم الاتفاق على وضعها، ويجب أن تتوافر في الشباب المرشحين لشغل هذه الوظائف، ومن بين هذه الشروط والضوابط ما يلي:

- مؤهل «علوم - علوم طبية - زراعة - بيطري - معهد فني صحي».

- ذكور وإناث.

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات في مجال التحاليل الطبية.

- خبرة في سحب العينات بجميع الطرق «VAC and syringe».

- الحد الأقصى للسن 40.

ومن بين الحقوق التي عرضتها لإغراء الشباب للإقبال على الالتحاق بهذه الوظائف، وضمان توفير حالة استقرار لهم خلال العمل ومن هذه الحقوق والمزايا:

- مرتبات مجزية.

- عمولات مجزية على الزيارات - زيادات سنوية.

- تأمين طبي خاص.

- تأمين اجتماعي.

- 8 ساعات عمل «شفتات تناسب الجميع».

- ترقيات بشكل سريع.

- تدريبات مدفوعة.

- إجازات سنوية.

- خط محمول أو منح بدل نقدي مقابل إجراء المكالمات.

- للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية:

https://bit.ly/3zNdqpq أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://bit.ly/3rhtsEy