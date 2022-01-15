«الشباب والرياضة» تتابع مشروع الموهبة والبطل الأولمبي في الأقصر

زار وفد من أعضاء لجنة الادارة العامة للموهبة بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور محمد حمدي مدير عام إدارة الموهبة، محافظة الأقصر، لمتابعة وتقيم مراكز المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالمحافظة، ومتابعة تدريبات المشاركين من الأطفال في الفئات العمرية المختلفة من المشاركين في الألعاب المتنوعة داخل المشروع القومي للموهبة في مراكز المحافظة المختلفة، بحضور كل من عبد الحليم السيد، وأحمد صادق، وحضور محمود صابر أمين المشرف العام للمشروع.

المشروع تحت رعاية وزير الشباب

ويأتي هذا المشروع تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور عادل رضوان رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، والدكتور محمد حمدي مدير عام ادارة الموهبة، وصلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة.

زيارة الوفد للأقصر

وحسب الصفحة الرسمية لمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، تابع الوفد مراحل المشروع القومي المختلفة بداية من مركز الواعدين ومركز الناشئين وأبطال الواعدين مصارعة نادي التجديف، ومركز الواعدين للتايكوندو بنادي المدينة المنورة، كما تابع الوفد مركز الناشئين في ألعاب القوى بالمدينة الشبابية بالطود، وبحضور المشرف الفني لألعاب القوى الدكتور وسام السيد.

تقييم اللاعبين

وفي نهاية الألعاب تم تقييم أفضل اللاعبين من الأطفال تمهيدًا لإضافة لاعبين جدد للمركز، بدلا من المنقطعين عن التدريبات المستمرة في المراحل المتنوعة لجميع الألعاب داخل مراكز المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، حيث تتم التدريبات وفقا للإجراءات الاحترازية والتعليمات الواردة بكتاب وزارة الشباب ووزارة الصحة وذلك حفاظا على جميع القائمين على العملية التدريبية.