حظك اليوم برج العذراء الأحد 16-1-2022 مهنيا وعاطفيا

يعد مولود برج العذراء في مقدمة الأبراج الترابية، فشخصيته تميزه عن غيره من الأبراج، فهو أكثرهم نشاطا، لا يحب الكسل والخمول، ولكنه دائما يحب العمل حتى يستطيع تحصيل الأموال الكثيرة، حتى لا يحتاج إلى أي من الأشخاص، وليمنع أن يحدد له مصيره وشكل حياته المستقبلية، وعندما يقبل على اتخاذ قرار حول شيء ما، يتحمل جميع نتائجه ولا يلقى اللوم على أحد حال تعرضه للخسارة.

وحبه للنشاط والعمل بشكل دائم ومستمر يدفعه إلى البحث بشكل يومي عن حظك اليوم برج العذراء، حتى يستبشر بالأحداث الجيدة المتوقع حدوثها في يومه، وهذا ما نرصده من خلال هذا التقرير، وفق توقعات خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

تدفعك الرغبة في تحقيق المصلحة العامة وتحسين حياتك المهنية إلى اتخاذ قرار شديد الأهمية، ما يجعل أمورك تتحرك نحو الصالح لك.

حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

تجد اهتماما كبيرا من الأشخاص المحيطين بك، سواء كان ذلك من شريك حياتك أو أصدقاء أو عائلتك، حيث يحرصون على مشاركتك أوقات فراغهم لصنع ذكريات جيدة معك، فالقمر اليوم في منزل الأصدقاء.

ما هي الأبراج التي يتوافق معها برج العذراء؟

يتميز مولود برج العذراء بالكثير من الصفات التي قد تجعله شخصية ناجحة في حياته، ويتوافق برج العذراء مع مولود برج الحمل وبرج الثور، ويرجع ذلك إلى توافقهم الفكري معا، كما أنه يستطيع أن يصل بالعلاقة إلى الكمال مع الأبراج المائية، مثل السرطان والعقرب.